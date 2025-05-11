Трамп заявил о большом прогрессе на переговорах США и Китая в Швейцарии
Встреча США и Китая в Швейцарии прошла очень хорошо. Об этом 11 мая сообщил американский лидер Дональд Трамп.
«Очень хорошая встреча с Китаем сегодня в Швейцарии. Многое обсудили, многое согласовали. Полная перезагрузка, согласованная в дружественной, но конструктивной манере», — говорится в его сообщении в соцсети TruthSocial.
Он подчеркнул, что хочет видеть, как принятые соглашения будут работать на благо для США и Китая, а также открытие американского бизнеса для КНР.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 9 мая сообщила, что Трамп исключил намерение в одностороннем порядке снижать пошлины на импорт из Китая, несмотря на ранее прозвучавшие заявления о возможности их сокращения на 80%.