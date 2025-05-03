Давят на газ: Китай передумал покупать СПГ у США

На фоне торговой войны с США Китай полностью прекратил импорт американского СПГ. Последняя партия прибыла в провинцию Фуцзянь 6 февраля, новых поставок больше не было. Один из танкеров с сжиженным газом из-за океана был перенаправлен в Бангладеш, не успев прибыть до вступления тарифов в силу. В связи с возникшим кризисом в торговых отношениях с Вашингтоном Пекин наращивает импорт из России — и у Москвы есть все возможности удовлетворить этот спрос. Подробности — в материале «Известий».

Ну и не надо

«С повышением тарифов до уровня фактического эмбарго мы наблюдаем перераспределение глобальных потоков СПГ», — сообщил аналитик консалтинговой компании Energy Aspects Ричард Бронз в комментарии The Financial Times (FT).

По сведениям издания, в связи с решением Пекина совокупный спрос на СПГ в Азии может снизиться на 5–10 млн т, что приведет к небольшому снижению цен на топливо в Европе. В частности, Китай полностью прекратил импорт сжиженного природного газа из США на фоне обострения торговых противоречий между государствами.

Фото: Global Look Press/Cfoto

У китайских компаний на руках 13 долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США до 2049 года. Однако они едва ли будут реализованы.

2 апреля Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий, России в этом списке не было. «Общие» 10%-ные тарифы вступили в силу 5 апреля, еще через четыре дня были запущены «индивидуальные», рассчитанные для каждого отдельного государства.

Помимо этого, 9 апреля американский лидер сообщил о приостановке на 90 дней дополнительных импортных пошлин, которые ввели по принципу взаимности. Одновременно с этим Трамп повысил до 125% тарифы на всю китайскую продукцию, а учитывая ранее введенные 20%-ные тарифы за «недостаточные усилия Канады, Мексики и КНР в борьбе с контрабандой фентанила в США», общая сумма пошлин на товары из Китая ныне достигает 145%.

Из России с любовью

В прошлом году Китай получил из России 8,3 млн т СПГ — это третье место после Австралии (26,19 млн т) и Катара (18,34 млн т). Американские поставки составляли 4,2 млн т, однако сейчас они, как известно, заморожены.

По сведениям Bloomberg, подобная пауза была пять лет назад — во время прошлого торгового конфликта. В целом даже если торговые споры уладят, Пекин спокойно обойдется и без американского газа. КНР делает ставку на проверенных поставщиков — в первую очередь Россию. Об этом открыто заявил китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй на недавнем нефтегазовом форуме.

РФ, в свою очередь, готова наращивать экспорт: в 2024-м в стране произвели 34,7 млн т СПГ, что на 5,4% больше, чем годом ранее, 33,6 млн из них ушло на экспорт. Переориентация на Азию помогла России компенсировать потери из-за европейских санкций.

Кстати, несмотря на рестрикции, начались первые поставки в рамках проекта «Арктик СПГ-2». Это произошло как раз на фоне ухудшения американо-китайских отношений.

Завод по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В настоящее время в России работают два крупных завода по производству сжиженного газа: «Ямал СПГ», проектная мощность которого достигает 17,4 млн т в год, и «Сахалин-2» с запланированной ежегодной мощностью 9,6 млн т.

При этом в ближайшие пять лет могут запустить еще три проекта: «Мурманский СПГ», «Арктик СПГ-1» и «Обский СПГ».

Вместе они дадут еще 47 млн т ежегодно. В итоге в соответствии с планами к 2050 году Россия будет производить 90–105 млн т СПГ — и Китай явно рассчитывает на свою долю.

В настоящее время КНР сознательно уходит от американского газа и делает ставку на Россию. Москве это выгодно: санкции подтолкнули к переориентации на Азию, а новые проекты позволят наращивать экспорт. Вопрос лишь в том, как быстро Пекин захочет увеличивать закупки, но тут всё зависит от политики и цен на рынке.

Пока же Китай держит курс на диверсификацию, а Россия — на расширение производства. Так что в ближайшие годы сотрудничество будет только крепнуть.

Что думают эксперты

Инвестиционный советник, основатель университета «Финансология» Юлия Кузнецова в беседе с «Известиями» отметила, что приостановка Пекином закупки американского сжиженного газа в разгар торговой войны — это не просто жест, а стратегический выбор партнеров.

— Россия пойдет навстречу, поскольку у Китая огромный спрос на энергоресурсы, страна активно замещает уголь и усиливает энергобезопасность. США — нестабильный партнер, учитывая логистику, санкции и политическое давление. Россия же рядом и готова наращивать мощности и больше продавать, логистика короче, интересы совпадают. Сейчас в фокусе проекты «Арктик СПГ-2», «Ямал СПГ» и будущий «Мурманский СПГ». По оценкам, только «Арктик СПГ-2» способен давать до 20 млн т СПГ в год, и значительная часть может пойти в Китай, — уверена аналитик.

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Она добавила, что Москва будет заинтересована не только в поставках, но и в совместных проектах с КНР, а значит, это не просто торговля, а геоэнергетическое партнерство на десятилетия.

Заведующий кафедрой логистики, профессор Финансового университета Иван Петров в разговоре с «Известиями» отметил, что доля США в китайском импорте СПГ составляла в разные периоды от 1 до 5%.

— В настоящее время основные поставщики — это Австралия, Катар и Малайзия. Последняя поставляет соизмеримые с Россией объемы газа (10–12 млрд кубометров). Как видим у КНР, помимо США и России, много других поставщиков СПГ, и Москва не является крупнейшим игроком на этом рынке. С другой стороны, основной приоритет РФ — это газопроводный экспорт в Китай. В настоящее время нишу, ранее занимаемую США, захватывают Объединенные Арабские Эмираты. Китай очень прагматичен в выборе поставщиков СПГ и отдает приоритет дешевому газу, которым российское топливо не является, — рассказал специалист.

Он подчеркнул, что Австралия, поставляющая в Китай в два раза больше СПГ, чем Россия, дает лучшую цену.

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— Китайский интерес к российскому СПГ обусловлен в большей мере интересом к Арктике и Северному морскому пути, поэтому бизнес из КНР будет не просто закупать российский сжиженный газ, а участвовать в энергетических проектах в Арктике, в том числе создавая портовую инфраструктуру, СПГ-танкеры ледового класса и крупнотоннажные установки производства, — пояснил аналитик.

По его мнению, интерес Китая к российскому СПГ может быть обусловлен его реэкспортом в другие страны, в том числе ЕС.

— Наиболее выгодный маршрут поставок российского СПГ в Китай в восточном направлении пролегает по Северному морскому пути, но этот маршрут ограничен ледовой обстановкой. Западный маршрут по логистике дороже и ограничен запретом на перевалку российского СПГ с газовозов ледового класса на СПГ-танкеры в портах ЕС, — подытожил Петров.