Трамп исключил намерение в одностороннем порядке снижать пошлины для Китая

Президент США Дональд Трамп по-прежнему не собирается в одностороннем порядке снижать пошлины на импорт из Китая, несмотря на ранее прозвучавшие заявления о возможности их сокращения на 80%. Об этом 9 мая заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Президент (Трамп. — Ред.) по-прежнему придерживается своей позиции, что он не собирается в одностороннем порядке снижать пошлины против Китая. Мы должны увидеть уступки и с их стороны. И опять же, это одна из причин, по которой министр [финансов США Скотт] Бессент собирается поговорить со своими китайскими коллегами в эти выходные, чтобы начать эти обсуждения лично», — подчеркнула Ливитт в ходе брифинга.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила 23 апреля, что США рассматривают возможность снижения таможенных пошлин для Китая с целью снижения напряженности между странами. По данным газеты, на стадии обсуждения находятся несколько вариантов смягчения пошлин на товары из КНР. Уточняется, что в некоторых случаях тарифы могут быть снижены до 50–65%.

22 апреля глава министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что продолжающееся торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином является неустойчивым, и в скором времени может произойти его деэскалация. При этом он отметил, что официальные переговоры между США и Китаем еще не начались. По его мнению, они будут достаточно тяжелыми.

В тот же день Трамп сообщил, что Соединенные Штаты снизят процент таможенных пошлин в отношении Китая, но не до нулевой отметки. Тогда он признал, что суммарные пошлины США на товары из КНР, которые в настоящее время составляют 145%, — это очень много.