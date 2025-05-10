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В Женеве начались переговоры Китая и США по торгово-экономическим вопросам

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Фото: Global Look Press/Cfoto
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Встреча между представителями Китая и США на высоком уровне по экономическим и торговым вопросам проходит в Женеве. Об этом 10 мая сообщает агентство «Синьхуа».

Китайскую Народную Республику (КНР) представляет вице-премьер Хэ Лифэн, США — министр финансов Скот Бессент.

«Член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, будучи координатором по торгово-экономическим связям между Китаем и США с китайской стороны, провел переговоры с координатором с американской стороны, министром финансов США Скоттом Бессентом», — уточнили на сайте.

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22 апреля глава министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что продолжающееся торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином является неустойчивым, и в скором времени может произойти его деэскалация.

В тот же день президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты снизят процент таможенных пошлин в отношении Китая, но не до нулевой отметки. Тогда он признал, что суммарные пошлины США на товары из КНР, которые в настоящее время составляют 145%, — это очень много.

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