В Женеве начались переговоры Китая и США по торгово-экономическим вопросам
Встреча между представителями Китая и США на высоком уровне по экономическим и торговым вопросам проходит в Женеве. Об этом 10 мая сообщает агентство «Синьхуа».
Китайскую Народную Республику (КНР) представляет вице-премьер Хэ Лифэн, США — министр финансов Скот Бессент.
«Член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, будучи координатором по торгово-экономическим связям между Китаем и США с китайской стороны, провел переговоры с координатором с американской стороны, министром финансов США Скоттом Бессентом», — уточнили на сайте.
22 апреля глава министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что продолжающееся торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином является неустойчивым, и в скором времени может произойти его деэскалация.
В тот же день президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты снизят процент таможенных пошлин в отношении Китая, но не до нулевой отметки. Тогда он признал, что суммарные пошлины США на товары из КНР, которые в настоящее время составляют 145%, — это очень много.