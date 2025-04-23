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Глава минфина США заявил об ожидании деэскалации торгового конфликта с КНР

AP: глава минфина США Бессент ожидает деэскалации торговой войны с Китаем
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Фото: Global Look Press/Ryu Seung-Il
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Глава министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что продолжающееся торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином является неустойчивым, и в скором времени может произойти его деэскалация. Об этом 22 апреля сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

По словам Бессента, ни одна из сторон конфликта не считает, что текущая ситуация должна сохраняться и дальше. При этом он отметил, что официальные переговоры между США и Китаем еще не начались. По его мнению, они будут достаточно тяжелыми.

«Я действительно считаю, что переговоры с Китаем будут тяжелыми», — заявил он.

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Президент США Дональд Трамп сообщил 22 апреля о том, что Соединенные Штаты снизят процент таможенных пошлин в отношении Китая, но не до нулевой отметки. Тогда он признал, что суммарные пошлины США на товары из КНР, которые в настоящее время составляют 145%, — это очень много.

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй 21 апреля заявил, что у Китая есть эффективные меры и арсенал инструментов для противодействия «давлению и буллингу» со стороны США. Он добавил, что, вводя торговые пошлины, Вашингтон нарушает права других стран и попирают правила Всемирной торговой организации (ВТО).

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