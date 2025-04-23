Трамп сообщил о планах снизить торговые пошлины в отношении КНР
США снизят процент таможенных пошлин в отношении Китая, но он не будет равен нулю. Об этом 22 апреля сообщил американский лидер Дональд Трамп.
«145% (суммарные пошлины США на товары из КНР в настоящее время. — Ред.) — это очень много, они не будут такими высокими», — сказал президент США в ходе беседы с журналистами в Белом доме.
По его словам, пошлины точно будут существенно снижены, но их уровень не опустится до нулевой отметки. Кроме того, американский лидер добавил, что экономические последствия от введенных США тарифов будут еще некоторое время ощущаться в стране.
«У нас на самом деле всё хорошо. Я видел, что фондовые рынки выросли, однако сейчас переходный период, он продлится еще некоторое время, но дела со всеми странами идут хорошо», — отметил Трамп.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в этот же день сообщила о том, что США после введения пошлин получили уже 18 торговых предложений. По ее словам, у администрации американского президента на неделе запланированы переговоры с еще 34 странами.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Индию 22 апреля заявил, что Вашингтон ищет торговых партнеров, которые разделяют принципы справедливости и национальных интересов. По его словам, Трамп стремится восстановить баланс мировой торговли.