Игра в противодействия: Китай и США снизили взаимные пошлины

Полтора месяца назад, 2 апреля, президент США Дональд Трамп объявил о введении или повышении пошлин практически для всех стран и территорий мира. Затем было объявлено о повторном их увеличении в отношении Китая. Постепенно размер пошлин составил 145%. КНР, в свою очередь, также несколько раз поднимала тарифы в отношении США. На данный момент известно, что стороны достигли соглашения об их значительном снижении на 90 дней. Подробности торговой войны между США и Китаем — в материале «Известий».

Переговоры Китая и США в Женеве

После долгого обмена ограничительными торговыми мерами США и Китай по итогам переговоров в Женеве (Швейцария) смогли договориться о взаимном сокращении тарифов. Об этом говорится в совместном заявлении сторон, сделанном по итогам двухдневных переговоров по вопросам экономики и торговли между США и Китаем в Женеве.

Федеральный советник Ги Пармелин пожимает руку вице-премьеру Китая Хэ ​​Лифэну рядом с президентом Швейцарии Карин Келлер-Суттер во время встречи между Швейцарией и Китаем в преддверии торговых переговоров между США и Китаем в Женеве, 9 мая 2025 года Фото: REUTERS/FDFA/Keystone/Martial Trezzini

В рамках соглашения Вашингтон снизит пошлины на китайские товары с 145 до 30%, а Пекин на американские — с 125 до 10%.

Как сообщается на сайте Белого дома, после выполнения всех условий договоренностей будет создан «механизм для продолжения обсуждений экономических и торговых отношений».

Как США и Китай повышали пошлины в отношении друг друга

Вопрос о пошлинах между странами вышел на повестку дня в феврале 2025 года, когда Дональд Трамп объявил об их повышении на весь китайский импорт на 10%. Тогда Китай в ответ ввел точечные пошлины от 10% до 15% на сельхозтехнику, ряд автомобилей, нефть, уголь и СПГ из США. Последующее увеличение тарифов Вашингтоном на 10% произошло в марте. Пекин на это ответил также точечными ограничениями от 10% до 15% на американскую сельхозпродукцию.

В активную фазу торговая война между двумя странами вступила в апреле, когда Дональд Трамп объявил о пошлинах в отношении практически всех стран мира. Для КНР 2 апреля они составили 54%. В ответ на это Китай объявил, что будет проводить зеркальные меры. В частности, госсовет КНР ввел дополнительные пошлины в размере 34% на все американские товары.

Министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир на пресс-конференции после торговых переговоров с Китаем в Женеве, 12 мая 2025 г. Фото: REUTERS/Emma Farge

США не заставили долго себя ждать. Уже 8 апреля было объявлено, что тарифы в отношении КНР будут повышены еще на 50 п.п. Таким образом они составили 104%. На это Китай ответил дополнительной тарифной ставкой в размере 84%. В тот же день КНР включила 12 компаний из США в список экспортного контроля в целях защиты национальной безопасности и интересов. Еще шесть были внесены в список «ненадежных организаций».

Вслед за этим Дональд Трамп вновь повысил пошлины в отношении КНР — на этот раз до 125%. Сделано это было на фоне «неуважения», которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков. Уже на следующий день, 10 апреля, телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом объявил, что «пошлины Трампа на китайские товары теперь составляют 145%».

Контейнеры из Китая в порту Лос-Анджелеса в Сан-Педро Фото: REUTERS/Mike Blake

Китай в ответ на это 11 апреля поднял пошлины в отношении США до 125% и выпустил заявление, в котором было сказано, что крайне высокие пошлины Вашингтона на китайскую продукцию — «серьезное нарушение международных торгово-экономических правил, основных экономических законов и здравого смысла, абсолютно односторонние действия по запугиванию и принуждению».

«Учитывая, что при нынешнем уровне тарифов рынок более не в состоянии принять поставляемые в КНР американские товары, китайская сторона не будет обращать внимание на дальнейшее повышение пошлин США в отношении продукции из Китая», — говорилось также в заявлении.

Реакция на снижение пошлин США и КНР

Как отметило министерство коммерции КНР, комментируя китайско-американские переговоры в Швейцарии, решение сторон о снижении пошлин отвечает интересам обеих стран и всего мира. Пекин также надеется, что Вашингтон продолжит работать над полным исправлением неправильной практики одностороннего повышения тарифов и готов вместе с США способствовать укреплению взаимовыгодного сотрудничества и поддерживать здоровое, стабильное и устойчивое развитие торгово-экономических отношений.

Министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир обращаются к СМИ после торговых переговоров с Китаем в Женеве Фото: REUTERS/MARTIAL TREZZINI

Представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир отметил, что достигнутая договоренность выгодна для обеих стран. Министр финансов США Скотт Бессент, в свою очередь, назвал состоявшийся диалог с китайскими партнерами «очень позитивным процессом».

На договоренность между странами отреагировали и эксперты. Так, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X написал: «Это замечательно для мировой экономики! Сотрудничество должно быть движущей силой глобальной стабильности и процветания».