Оставить протекцию: тарифы Трампа не навредят Китаю, России и другим странам

Импортные пошлины президента США Дональда Трампа — это серьезная ошибка, которая в первую очередь навредит Штатам, заявил «Известиям» американский экономист Джеффри Сакс в кулуарах открытого диалога «Будущее мира: новая платформа глобального роста». Он уверен: ввозные тарифы не сильно ударят по Китаю, России и другим странам, если остальные государства сохранят между собой зону свободной торговли. В современных условиях важнее то, как быстро государства подстраиваются под новые условия, а у РФ уже есть такой опыт после введения санкций, считают эксперты. Какое будущее Джеффри Сакс предсказывает экономике России — в материале «Известий».

«Трамп считает, что тарифы помогут экономике США. Это серьезная ошибка»

Соединенные Штаты изолируют свою экономику от продукции других поставщиков. Однако протекционизм США — это серьезная ошибка, неправильное политическое решение, которое навредит в первую очередь Америке, заявил «Известиям» экономист Джеффри Сакс в кулуарах открытого диалога «Будущее мира: новая платформа глобального роста», который проходит в России с 28 по 30 апреля.

— Президент Трамп считает, что тарифы помогут экономике США. Я с этим не согласен — это серьезная ошибка. При этом я не считаю, что она сильно повредит России, Китаю и другим странам. И предполагаю, что остальной мир может продолжать развиваться и процветать, несмотря на такую ошибку Штатов, — подчеркнул он.

Американский экономист Джеффри Сакс во время интервью газете «Известия» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По словам эксперта, если остальные страны продолжат взаимную торговлю в соответствии с международным правом и по правилам Всемирной торговой организации (ВТО), то удар по мировой экономике не будет сильным.

Справка «Известий» 2 апреля американский президент объявил о введении импортных пошлин против 185 государств: базовая ставка составляет 10%, но для отдельных стран она выше. Однако 9 апреля он отложил вступление в силу повышенных сборов для некоторых государств на 90 дней, так как те обратились к нему для переговоров. Единственный, кто занял жесткую позицию в таких отношениях, — Китай. КНР и США с того момента несколько раз сообщали о повышении взаимных тарифов. К 11 апреля Штаты увеличили пошлины до 145%, а Китай — до 125%. Однако Дональд Трамп всё же решил смягчить свою излишне протекционистскую политику и освободил от сборов электронику и смартфоны.

У американских пошлин изначально не стояло цели навредить другим странам — по заявлениям Трампа, они нужны для того, чтобы способствовать развитию национальной промышленности, сделать производства в Штатах более конкурентоспособными по сравнению с конкурентами, продукцию которых ввозят в США, согласен и аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Кононов.

Фото: REUTERS/Carlos Barria

Однако торговая война все-таки отразится на всех крупнейших экономиках мира. Как писали ранее «Известия», объемы импорта в США из стран, в отношении которых Дональд Трамп вводит повышенные пошлины, могут снизиться минимум на 10–15%, что в итоге приведет к глобальной рецессии. Снижением уже отреагировали цены на нефть: с начала года стоимость Brent сократилась на четверть, до $63 за баррель. Для России это особенно важно, ведь энергоресурсы — наш основной экспортный продукт.

Справка «Известий» Джеффри Сакс — американский экономист. В 1989 году консультировал правительство премьер-министра Польши Тадеуша Мазовецкого. Был приглашен президентом СССР Михаилом Горбачевым для работы над переходом страны к рыночной экономике. С 2002 по 2018 годы — специальный советник генерального секретаря ООН. Профессор Колумбийского университета с 2016 года, а ранее профессор Гарварда. В 2002 году Сакс стал лауреатом премии Бернарда Хармса. В 2025 году европарламентарии номинировали его на Международную премию мира им. Л.Н.Толстого «за выдающийся вклад в противодействие угрозе третьей мировой войны и предотвращение ядерной катастрофы».

Как мир адаптируется к торговым войнам

— Тем не менее для стран, в отношении которых введены пошлины, ключевым становится не сопротивление, а гибкость и способность быстро переориентировать свои экономические интересы на другие рынки и источники роста. Если одно направление перекрыто, производители и экспортеры ищут альтернативные, — считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Он привел пример: Китай имеет широкую сеть партнерств в Азии, Африке и Латинской Америке, которые позволяют компенсировать потери от американских ограничений, например, перенаправив логистику в США через другие страны.

Фото: REUTERS/Carlos Barria

Наша страна критически не зависит от торговли с США, ее экспорт в значительной мере ориентирован на Европу и Азию, уточнил Ярослав Кабаков. Тем не менее развитие цифровой экономики и высокотехнологичных отраслей позволяет снижать зависимость от классической товарной торговли. Ярослав Кабаков добавил: Россия смогла адаптироваться к санкциям, и новая политика США создает окно возможностей, например, в вопросах платежей без участия долларов.

В то же время влияние тарифов на экономику самих Штатов двойственно. С одной стороны, временная защита отечественных производителей действительно может стимулировать внутренние инвестиции и локализацию производства, хотя эти эффекты, как правило, ограничены по времени и неустойчивы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С другой стороны, импортные товары дорожают — это создает дополнительное инфляционное давление. Компании, ориентированные на глобальные цепочки поставок, теряют в марже, а их инвестиции могут сокращаться — всё это способно замедлить экономический рост в этом государстве.

«Технологии будущего охватят обширную территорию России»

В то же время в ближайшие годы Россия станет одной из самых развитых стран мира, убежден американский экономист Джеффри Сакс. По его словам, этому способствует ряд факторов: огромная территория в 17 млн кв. км и богатая ресурсная база позволяют развивать сельское хозяйство, промышленность, туризм, культуру и сохранять биоразнообразие.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Технологии будущего — робототехника, искусственный интеллект и автономные транспортные средства — охватят обширную территорию России. Автономные транспортные средства, роботизированная добыча полезных ископаемых, беспилотники, которые автоматически вносят удобрения на поля, и человекоподобные роботы — всё это будет этому способствовать, — полагает американец.

По словам Сакса, цифровая эпоха укрепит экономическую мощь России, особенно в сравнении с регионами, которые не обладают такими природными ресурсами.