Оставить протекцию: тарифы Трампа не навредят Китаю, России и другим странам

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-офицер ЦРУ отметил сильные позиции РФ в диалоге с США
Мир
Американский эксперт оценила 100 дней Трампа на посту президента
Общество
В Калининградской области мужчину осудили за сотрудничество со спецслужбами Украины
Мир
В Европарламенте рассказали о готовности к контактам с коллегами из РФ
Мир
Генконсульство РФ рассказало о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Турции
Экономика
Экономист Сакс не увидел вреда для КНР и РФ от пошлин Трампа
Мир
В «Роскосмосе» заявили о переговорах для помощи Индии с ее орбитальной станцией
Мир
Латвия запретила Кристине Орбакайте и Горану Бреговичу въезд в страну
Мир
Американский режиссер Стоун заявил о важности дружбы между РФ и США
Мир
В Госдепе заявили о выходе США из переговоров по Украине
Мир
Кортеж израильского премьер-министра Нетаньяху попал в ДТП в Иерусалиме
Общество
ФСБ открыли архивы о самоубийстве Гитлера и последних днях Третьего Рейха
Происшествия
Ребенок подорвался на боеприпасе в Херсонской области
Общество
Путин подписал указ о наименовании аэропорта Волгограда «Сталинград»
Мир
Лавров изложил коллегам из стран БРИКС подходы РФ по украинскому урегулированию
Мир
На границе Индии и Пакистана началась перестрелка
Мир
Боевики убили не менее 14 человек при нападении в штате Борно в Нигерии

Оставить протекцию: тарифы Трампа не навредят Китаю, России и другим странам

Американский экономист Джеффри Сакс в разговоре с «Известиями» назвал импортные пошлины политической ошибкой
Фото: REUTERS/Leah Millis
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Импортные пошлины президента США Дональда Трампа — это серьезная ошибка, которая в первую очередь навредит Штатам, заявил «Известиям» американский экономист Джеффри Сакс в кулуарах открытого диалога «Будущее мира: новая платформа глобального роста». Он уверен: ввозные тарифы не сильно ударят по Китаю, России и другим странам, если остальные государства сохранят между собой зону свободной торговли. В современных условиях важнее то, как быстро государства подстраиваются под новые условия, а у РФ уже есть такой опыт после введения санкций, считают эксперты. Какое будущее Джеффри Сакс предсказывает экономике России — в материале «Известий».

«Трамп считает, что тарифы помогут экономике США. Это серьезная ошибка»

Соединенные Штаты изолируют свою экономику от продукции других поставщиков. Однако протекционизм США — это серьезная ошибка, неправильное политическое решение, которое навредит в первую очередь Америке, заявил «Известиям» экономист Джеффри Сакс в кулуарах открытого диалога «Будущее мира: новая платформа глобального роста», который проходит в России с 28 по 30 апреля.

— Президент Трамп считает, что тарифы помогут экономике США. Я с этим не согласен — это серьезная ошибка. При этом я не считаю, что она сильно повредит России, Китаю и другим странам. И предполагаю, что остальной мир может продолжать развиваться и процветать, несмотря на такую ошибку Штатов, — подчеркнул он.

Американский экономист Джеффри Сакс во время интервью газете «Известия»

Американский экономист Джеффри Сакс во время интервью газете «Известия»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По словам эксперта, если остальные страны продолжат взаимную торговлю в соответствии с международным правом и по правилам Всемирной торговой организации (ВТО), то удар по мировой экономике не будет сильным.

Справка «Известий»

2 апреля американский президент объявил о введении импортных пошлин против 185 государств: базовая ставка составляет 10%, но для отдельных стран она выше. Однако 9 апреля он отложил вступление в силу повышенных сборов для некоторых государств на 90 дней, так как те обратились к нему для переговоров. Единственный, кто занял жесткую позицию в таких отношениях, — Китай. КНР и США с того момента несколько раз сообщали о повышении взаимных тарифов. К 11 апреля Штаты увеличили пошлины до 145%, а Китай — до 125%. Однако Дональд Трамп всё же решил смягчить свою излишне протекционистскую политику и освободил от сборов электронику и смартфоны.

У американских пошлин изначально не стояло цели навредить другим странам — по заявлениям Трампа, они нужны для того, чтобы способствовать развитию национальной промышленности, сделать производства в Штатах более конкурентоспособными по сравнению с конкурентами, продукцию которых ввозят в США, согласен и аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Кононов.

Дональд Трамп
Фото: REUTERS/Carlos Barria

Однако торговая война все-таки отразится на всех крупнейших экономиках мира. Как писали ранее «Известия», объемы импорта в США из стран, в отношении которых Дональд Трамп вводит повышенные пошлины, могут снизиться минимум на 10–15%, что в итоге приведет к глобальной рецессии. Снижением уже отреагировали цены на нефть: с начала года стоимость Brent сократилась на четверть, до $63 за баррель. Для России это особенно важно, ведь энергоресурсы — наш основной экспортный продукт.

Справка «Известий»

Джеффри Сакс — американский экономист. В 1989 году консультировал правительство премьер-министра Польши Тадеуша Мазовецкого. Был приглашен президентом СССР Михаилом Горбачевым для работы над переходом страны к рыночной экономике. С 2002 по 2018 годы — специальный советник генерального секретаря ООН.

Профессор Колумбийского университета с 2016 года, а ранее профессор Гарварда. В 2002 году Сакс стал лауреатом премии Бернарда Хармса. В 2025 году европарламентарии номинировали его на Международную премию мира им. Л.Н.Толстого «за выдающийся вклад в противодействие угрозе третьей мировой войны и предотвращение ядерной катастрофы».

Как мир адаптируется к торговым войнам

— Тем не менее для стран, в отношении которых введены пошлины, ключевым становится не сопротивление, а гибкость и способность быстро переориентировать свои экономические интересы на другие рынки и источники роста. Если одно направление перекрыто, производители и экспортеры ищут альтернативные, — считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Наглядный барьер: почему США захотели заключить торговую сделку с КНР
Если стороны не сойдутся, это повлияет на всю мировую торговлю

Он привел пример: Китай имеет широкую сеть партнерств в Азии, Африке и Латинской Америке, которые позволяют компенсировать потери от американских ограничений, например, перенаправив логистику в США через другие страны.

Торговый порт в Китае
Фото: REUTERS/Carlos Barria

Наша страна критически не зависит от торговли с США, ее экспорт в значительной мере ориентирован на Европу и Азию, уточнил Ярослав Кабаков. Тем не менее развитие цифровой экономики и высокотехнологичных отраслей позволяет снижать зависимость от классической товарной торговли. Ярослав Кабаков добавил: Россия смогла адаптироваться к санкциям, и новая политика США создает окно возможностей, например, в вопросах платежей без участия долларов.

В то же время влияние тарифов на экономику самих Штатов двойственно. С одной стороны, временная защита отечественных производителей действительно может стимулировать внутренние инвестиции и локализацию производства, хотя эти эффекты, как правило, ограничены по времени и неустойчивы.

Купюра доллара и монета рубль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С другой стороны, импортные товары дорожают — это создает дополнительное инфляционное давление. Компании, ориентированные на глобальные цепочки поставок, теряют в марже, а их инвестиции могут сокращаться — всё это способно замедлить экономический рост в этом государстве.

Водопады Трампопо: как новая тарифная политика США повлияет на экономику Африки
Стратегия Белого дома обусловлена не только экономическими факторами

«Технологии будущего охватят обширную территорию России»

В то же время в ближайшие годы Россия станет одной из самых развитых стран мира, убежден американский экономист Джеффри Сакс. По его словам, этому способствует ряд факторов: огромная территория в 17 млн кв. км и богатая ресурсная база позволяют развивать сельское хозяйство, промышленность, туризм, культуру и сохранять биоразнообразие.

Робот
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Технологии будущего — робототехника, искусственный интеллект и автономные транспортные средства — охватят обширную территорию России. Автономные транспортные средства, роботизированная добыча полезных ископаемых, беспилотники, которые автоматически вносят удобрения на поля, и человекоподобные роботы — всё это будет этому способствовать, — полагает американец.

По словам Сакса, цифровая эпоха укрепит экономическую мощь России, особенно в сравнении с регионами, которые не обладают такими природными ресурсами.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир