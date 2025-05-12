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США и КНР договорились о приостановке действия таможенного тарифа

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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Китайская Народная Республика (КНР) приняла решение, что приостановит или же отменит нетарифные контрмеры, которые были приняты против США со 2 апреля 2025 года. Об этом 12 мая проинформировало «Синьхуа».

В результате недавних переговоров между двумя государствами было принято решение о развитии соответствующей работы для продолжения сотрудничества. Обе стороны обязуются выполнить ряд мер к 14 мая 2025 года.

Так, например, США планируют изменить дополнительные таможенные пошлины на китайские товары, отменить дополнительные пошлины.

«Китай также примет необходимые меры для приостановления или отмены нетарифных контрмер против США со 2 апреля 2025 года», — уточняется в совместном заявлении Китая и США.

Кроме того, США и Китай договорились приостановить действие таможенного тарифа в размере 24 п.п.на 90 дней, сохранив при этом 10-процентный тариф.

После реализации обсуждаемых между странами мер стороны продолжат переговоры по торгово-экономическим отношениям. Также при необходимости государства могут проводить рабочие консультации, связанные с экономическими и торговыми вопросами.

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Президент США Дональд Трамп 11 мая сообщил о полной перезагрузке американско-китайских отношений, которая прошла в дружественной и результативной манере. Трамп оценил прошедшие переговоры с Китаем, назвав их очень хорошими, и отметил, что хочет увидеть результат заключенных «приятных» соглашений, так как они будут действовать на благо США и КНР.

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