Эксперт назвал позволяющий россиянам получать пенсию в размере 50 тыс. рублей способ

Эксперт Ляшок: пенсия в 50 тыс. рублей доступна тем, кто получал по 230 тыс.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Граждане РФ, чья зарплата на протяжении более 30 лет превышала предельную базу по страховым взносам и по состоянию на 2025 год составляла около 230 тыс. рублей в месяц, смогут получать страховую пенсию в размере 50 тыс. рублей. Об этом 9 октября сообщил старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

«Если мы говорим про обычную страховую пенсию, а не пенсии военнослужащих, то получить пенсию в размере 50 тыс. рублей достаточно сложно. Для этого необходимо, чтобы в течение не менее 30 лет заработная плата была не ниже предельной базы по страховым взносам. В 2025 году она составляет 2,7 млн рублей в год — это примерно 230 тыс. рублей в месяц», — заявил он в беседе с ТАСС.

Эксперт уточнил, что данные показатели, позволяющие получать повышенную пенсию, транслируют ежегодное повышение.

Согласно опросу IT-сервиса по поиску сотрудников SuperJob, данные которого приводятся агентством, большинство россиян считают достойной пенсией, размер которой достигает 49 800 рублей в месяц, при этом наиболее высокие ожидания по пенсионным выплатам отмечаются среди жителей крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Владивосток и Тюмень.

Ляшок отметил, что в последние годы пенсии корректируются в зависимости от уровня инфляции. По его словам, для более значительного увеличения пенсий потребовались бы дополнительные расходы из федерального бюджета, однако в текущих условиях бюджет уже испытывает дефицит.

Индексация пенсий в 2026 году: когда увеличат выплаты
Страховую пенсию в следующем году проиндексируют один раз

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин 7 октября анонсировал повышение пенсий трем категориям россиян, которое ожидается в ноябре текущего года. Он уточнил, что это коснется работников летных экипажей гражданской авиации, людей, получающих страховую пенсию по старости, и представителей угольной промышленности. По словам эксперта, фиксированная часть вырастет с 8907,70 рубля до 19 129,40 рубля, к которой также добавится надбавка за уход в размере 1314 рублей.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

