Южнокорейский суд приговорил экс-президента Юн Сок Ёля к пяти годам тюрьмы
Стало известно о готовности НАТО направить около 35 военных на защиту Гренландии
В ГД хотят ввести штрафы до 1 млн рублей за нарушения при обследовании мигрантов
Подразделение «Горыныч» ликвидировало диверсантов ВСУ в Константиновке
Синоптики спрогнозировали морозы до –17 градусов в выходные в Москве
Расчет БПЛА «Молния-2» уничтожил переправу и сорвал ротацию ВСУ в Купянском районе
В Москве и Чувашии задержали причастных к поджогам по указаниям кураторов подростков
FT рассказала о планах ЕС изменить порядок вступления ради Украины
В Госдуме дали рекомендации по быстрому погашению задолженности за ЖКУ
Трамп поблагодарил Мачадо за передачу Нобелевской премии мира
ВС РФ ударом авиабомб ФАБ-500 уничтожили переправу ВСУ в Харьковской области
В ОП предложили внедрить в вузах ЕГЭ по обязательным предметам для бакалавров
Стало известно об обвинении украинцами Зеленского в ударе ВС РФ «Орешником»
Родригес дала обещание гордо прибыть в Вашингтон с развернутым флагом Венесуэлы
В МВД рассказали о новой схеме мошенников с диагностикой на «Госуслугах»
Миссия Ирана при ООН заявила об ответе на любой акт агрессии
Синоптики спрогнозировали переменную облачность и до –10 градусов в Москве 16 января

Бундестаг отменил ускоренную процедуру получения гражданства

Фото: Global Look Press/Fernando Gutierrez-Juarez
Бундестаг, нижняя палата парламента Германии, отменил ускоренную процедуру получения гражданства. Об этом 8 октября сообщила немецкая газета Die Zeit.

«Ускоренная процедура натурализации, известная как турбонатурализация, отменена. Бундестаг, благодаря голосам консервативно-красной коалиции и партии «Альтернатива для Германии», принял отмену этого правила, введенного лишь в прошлом году», — сказано в сообщении.

Процесс турбонатурализации проходил всего три года, теперь желающим получить немецкое гражданство необходимо прожить на территории Германии не менее пяти лет. По мнению чиновников, данная процедура должна проходить после процесса интеграции.

По информации газеты, турбонатурализация применялась редко и составила малую долю от общего числа.

Закон официально вступит в силу, когда будет опубликован в Вестнике федерального законодательства, то есть после того, как законопроект в своей финальной формулировке пройдет через Бундесрат и будет подписан президентом Германии.

Угрозы правым: депутатам АдГ поступают анонимки с украинских доменов
Чего добиваются противники «Альтернативы для Германии»

Сопредседатель АдГ Алиса Вайдель 8 октября заявила, что партия АдГ не поддерживает предложение правительства ФРГ об обязательной военной службе.Уточнялось, что партия не намеренна поддерживать развитие некоторых конфликтов.

