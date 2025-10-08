Бундестаг отменил ускоренную процедуру получения гражданства
Бундестаг, нижняя палата парламента Германии, отменил ускоренную процедуру получения гражданства. Об этом 8 октября сообщила немецкая газета Die Zeit.
«Ускоренная процедура натурализации, известная как турбонатурализация, отменена. Бундестаг, благодаря голосам консервативно-красной коалиции и партии «Альтернатива для Германии», принял отмену этого правила, введенного лишь в прошлом году», — сказано в сообщении.
Процесс турбонатурализации проходил всего три года, теперь желающим получить немецкое гражданство необходимо прожить на территории Германии не менее пяти лет. По мнению чиновников, данная процедура должна проходить после процесса интеграции.
По информации газеты, турбонатурализация применялась редко и составила малую долю от общего числа.
Закон официально вступит в силу, когда будет опубликован в Вестнике федерального законодательства, то есть после того, как законопроект в своей финальной формулировке пройдет через Бундесрат и будет подписан президентом Германии.
Сопредседатель АдГ Алиса Вайдель 8 октября заявила, что партия АдГ не поддерживает предложение правительства ФРГ об обязательной военной службе.Уточнялось, что партия не намеренна поддерживать развитие некоторых конфликтов.
