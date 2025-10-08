Реклама
АдГ отклонила предложение по обязательной военной службе в ФРГ

Фото: Global Look Press/Mohssen Assanimoghaddam
Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) не поддерживает предложение правительства ФРГ об обязательной военной службе из-за несогласия с политикой по Украине. Об этом 8 октября заявила сопредседатель АдГ Алис Вайдель.

«Наши дети, наши сыновья, наши военнослужащие никогда не будут умирать за Украину. Мы отклоним предложение федерального правительства по воинской повинности», — написала Вайдель в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Она добавила, что партия не намерена поддерживать разрастание конфликта на Украине.

Угрозы правым: депутатам АдГ поступают анонимки с украинских доменов
Чего добиваются противники «Альтернативы для Германии»

25 августа председатель комитета бундестага по обороне Томас Рёвекамп заявил, что ФРГ не сможет покрыть потребности в военнослужащих бундесвера только с помощью добровольного призыва, как предлагает глава минобороны Германии Борис Писториус. По его словам, текущий проект закона о новой военной службе пока не отвечает современным вызовам политики безопасности.

27 августа газета Tagesspiegel сообщила, что Рёвекамп считает необходимым сделать воинскую службу в бундесвере обязательной не только для мужчин, но и для женщин. По его словам, из немецких школ и университетов ежегодно выпускаются около 700 тыс. человек и властям необходимо объяснить им, что они должны внести свой вклад в «мир, свободу, демократию и процветание».

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

