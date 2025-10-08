ХК «Автомобилист» обыграл СКА со счетом 2:1 в матче КХЛ

Петербургский хоккейный клуб (ХК) СКА 8 октября потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в овертайме со счетом 1:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Отмечается, что в составе победителей шайбы забросили нападающие Егор Черников (39-я минута) и Роман Горбунов (62-я). У СКА отличился защитник Сергей Сапего (28-я).

Для СКА это поражение стало пятым подряд.

Питерцы с 13 очками занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» одержал пятую победу подряд и с 19 баллами идет вторым на «Востоке», добавляет «Спорт-Экспресс».

ХК «Локомотив» из Ярославля 6 октября одержал победу со счетом 4:2 над петербургским СКА. Шайбы команде победителей принесли Максим Шалунов, забивший за игру две шайбы на 11-й и 58-й минутах, Александр Радулов (29-я) и Мартин Гернат (60-я). Две шайбы команде проигравших обеспечили Никита Дишковский (43-я) и Валентин Зыков (57-я).

