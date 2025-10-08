Реклама
В «Сириусе» проходит Х форум «Финополис – 2025»

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Форум «Финополис – 2025» стартовал сегодня, 8 октября, на федеральной территории «Сириус». Это место, где не только обсуждают тренды, но и представляют последние достижения ведущие финансовые и цифровые компании. Для гостей «Финополиса» открылась выставка, где можно узнать о работе ключевых проектов, таких как первый национальный мессенджер MAX.

В рамках форума глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что доля именно безналичных платежей в России превысила рекордные 87%, и по этому показателю мы уже в топ-5 стран с крупными экономиками. При этом она констатировала победу на одной из самых острых проблем, связанных с этой сферой.

«Технологии ведут к росту конкуренции. Людям действительно стало проще выбирать, менять финансовую организацию, банк, если они видят, что где-то сервисы, продукты лучше», — отметила она в ходе выступления.

Войти в десятый: юбилейный ВЭФ объединил сделки, Великую Победу и динозавров
В стартовый день гостей форума развлекали на стендах, а на сессиях обсуждали международное сотрудничество

Ранее в этот же день в рамках форума Набиуллинна сообщила, что «Банковское рабство», когда работодатель навязывает сотрудникам определенный банк для получения зарплаты, почти ушло в прошлое. Она напомнила, что банки также спокойно восприняли введение бесплатных переводов между собственными счетами.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

