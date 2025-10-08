Набиуллина заявила об уходе «банковского рабства» в прошлое

Реклама
Набиуллина: банковское рабство почти ушло в прошлое
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
«Банковское рабство», когда работодатель навязывает сотрудникам определенный банк для получения зарплаты, почти ушло в прошлое. Об этом 8 октября сообщила глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина на «Финополисе-2025».

«Технологии ведут к росту конкуренции. Людям действительно стало проще выбирать, менять финансовую организацию, банк, если они видят, что где-то сервисы, продукты лучше. И то «банковское рабство», о котором мы так горячо спорили еще несколько лет назад, можно сказать, почти отошло в прошлое», — отметила Набиуллина.

Она напомнила, что банки также спокойно восприняли введение бесплатных переводов между собственными счетами.

Пластиковая операция: осенью в РФ ограничат число банковских карт на одного человека
Каждый сможет оформить не более 20 штук — поможет ли это в борьбе с мошенниками и как ограничит любителей высоких кешбэков

23 сентября сообщалось, что крупные банки РФ начали массово снижать лимиты по кредитным картам. Жалобы от клиентов ВТБ, Почта Банка и Ренессанс Банка показывают, что лимиты обнуляются внезапно, без предварительного уведомления и объяснений. В некоторых случаях карты блокируются уже после изменения лимита, что мешает оплачивать даже повседневные расходы, несмотря на соблюдение всех условий банка.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

