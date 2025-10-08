Набиуллина заявила об уходе «банковского рабства» в прошлое

«Банковское рабство», когда работодатель навязывает сотрудникам определенный банк для получения зарплаты, почти ушло в прошлое. Об этом 8 октября сообщила глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина на «Финополисе-2025».

«Технологии ведут к росту конкуренции. Людям действительно стало проще выбирать, менять финансовую организацию, банк, если они видят, что где-то сервисы, продукты лучше. И то «банковское рабство», о котором мы так горячо спорили еще несколько лет назад, можно сказать, почти отошло в прошлое», — отметила Набиуллина.

Она напомнила, что банки также спокойно восприняли введение бесплатных переводов между собственными счетами.

23 сентября сообщалось, что крупные банки РФ начали массово снижать лимиты по кредитным картам. Жалобы от клиентов ВТБ, Почта Банка и Ренессанс Банка показывают, что лимиты обнуляются внезапно, без предварительного уведомления и объяснений. В некоторых случаях карты блокируются уже после изменения лимита, что мешает оплачивать даже повседневные расходы, несмотря на соблюдение всех условий банка.

