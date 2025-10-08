Реклама
Эксперт перечислил способы вдвое сэкономить на мобильной связи

Балынин: для экономии на мобильной связи пересмотрите подключенные услуги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, как можно в два раза сэкономить на мобильной связи.

В беседе с aif.ru в среду, 8 октября, он отметил, что сократить расходы на мобильную связь можно, не теряя в качестве, применяя принципы «умной экономии».

По его словам, начать стоит с анализа подключенных услуг — часто среди них оказываются давно ненужные, за которые продолжают списывать деньги. Также важно проверить актуальность тарифного плана: если включенные минуты и СМС не используются, стоит перейти на более подходящий вариант.

Балынин посоветовал активнее пользоваться мессенджерами, а также обращать внимание на возможность переноса неиспользованных пакетов услуг и объединенные тарифы для мобильной связи и домашнего интернета — они позволяют экономить до 30%.

Кроме того, эксперт напомнил о пользе акций для новых клиентов и подчеркнул, что при грамотном подходе ежемесячные расходы на связь можно сократить в два и более раз.

Вызов предпринят: кто из российских операторов признан наиболее технологичным
И почему знать об этом важно для их клиентов

Эксперт Игорь Бедеров 1 октября рассказал о возможности удалять данные со смартфона дистанционно. В этом может помочь специальная «тревожная кнопка», которую возможно настроить при помощи сторонних приложений.

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев 20 сентября в разговоре с RT предупредил об опасности передачи мобильного телефона посторонним людям. Как пояснил Силаев, несколько минут достаточно для опытного мошенника, чтобы получить доступ к критически важной информации, сообщает 360.ru.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

