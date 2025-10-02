Вызов предпринят: кто из российских операторов признан наиболее технологичным

В последние годы конкурентным преимуществом компаний связи становятся не только и не столько тарифы и даже качество услуг. Их клиенты и инвесторы обращают внимание на их технологичность: какой пакет сервисов они предоставляют сейчас и смогут предоставить в будущем, смогут ли они сохранить их качество и расширить ассортимент. На вопрос о том, какие компании наиболее продвинуты в этом плане и как готовность к инновациям и технологическим прорывам оценивают их клиенты, ответили в компании J’son&Partners Consulting. О том, к каким выводам пришли ее аналитики, — в материале «Известий».

Зачем оценивать технологичность сотовых операторов

Споры о том, какой сотовый оператор более технологичен, а какой менее, то есть чьи услуги наиболее актуальны, а чьи нет, ведутся, пожалуй, с самого начала истории российской мобильной связи. «А у меня СМС передаются, а тебя нет!», — так в начале 2000-х годов формулировали преимущества своих операторов школьники, купившие свой первый телефон в «коробочке» у сотовых дилеров. Сейчас, конечно, СМС передают все сотовые операторы. Но вопрос о том, кто из них по совокупности предлагаемых клиентам технологий более продвинут и в чем выражаются преимущества, актуален и спустя 20 с лишним лет. Оценку в данной области провели аналитики J’son&Partners Consulting (J&P) — одна из старейших в России консалтинговых компаний, специализирующихся на телеком-аналитике. С результатами ее исследования ознакомились «Известия».

«В последние годы телеком-операторы все больше внимания уделяют технологическому развитию и само понимание технологического развития трансформируется и расширяется. Если ранее под ним понималось преимущественно развитие в области инфраструктуры, потом наряду с ними начали рассматриваться критерии, характеризующие научно-исследовательскую активность, широту продуктового портфеля для В2С и В2В/В2G сегментов, а сейчас важными критериями технологического развития становятся, например, вовлеченность в подготовку кадров для сферы технологий, участие в крупнейших проектах по цифровизации городов, транспорта, социальных учреждений», — говорится в них. Как следует из документа, эксперты анализировали более 70 параметров, входящих в шесть групп: инфраструктурная база, научно-исследовательская активность, инновации в базовых услугах связи В2С, участие в подготовке кадров в сфере технологий, широта продуктового портфеля в В2С и В2В/В2G, а также восприятие пользователей.

Справка «Известий» При оценке технологичности учитывается шесть групп критериев, по каждой из групп показателей ее вес эквивалентен доле количества вопросов в общем количестве, сообщается в материалах J’son&Partners. «В каждом из 70 критериев оператор мог получить от 0 до 3 баллов, то есть максимальное клиентов баллов по каждой группе критериев эквивалентно произведению количества критериев на 3. По всем группам критериев балльная оценка переведена в процентное выражение — таким образом, максимальная оценка оператора связи по каждой из групп критериев — 100%», — указано в них.

У кого из операторов больший задел на будущее

Из сравнительного анализа J&P следует, что МТС является лидером (79% из 100 возможных). На втором месте — «Мегафон» (64%), на третьем — «Билайн» (59%). Помимо этих компаний, в рейтинге также присутствуют T2 и «Ростелеком». Фактором, определившим позиции МТС, стал в первую очередь уровень научно-исследовательской активности, оцениваемый по количеству патентов, зарегистрированных промышленных образцов и программ для ЭВМ, а также иным показателям, связанным с РИД (результатами интеллектуальной деятельности). Повлияло на результат и количество инноваций в базовых услугах связи для населения и физических лиц (среди которых, например, возможности перенаправить звонок в чат, функционал детекции сгенерированного голоса и возможность осуществлять звонки через умные устройства).

В рамках исследования J&P провели опрос 1500 абонентов, в ходе которого было выявлено, что в среднем наиболее важный для абонентов критерий технологичности — широта покрытия, доступность связи в разных регионах и локациях. В разрезе регионов восприятие технологичности незначительно различается: например, в Дальневосточном ФО наиболее важный критерий — стабильность соединения, в Северо-Кавказском ФО — скорость мобильного интернета. В ходе проведенного аналитиками опроса наиболее технологичной компанией из «большой пятерки» больше всего респондентов (31%) назвали МТС. За ней следует «Мегафон» (26%), далее Т2 и «Билайн» (18% и 14%). «Лидерами по уровню технологичности, по данным опроса пользователей, является МТС, на втором месте — «Мегафон», на третьем — Т2. Основными факторами лидерства МТС стали группы критериев, в которых разрыв между показателями МТС и других операторов является наиболее значительным: инновации в базовых услугах связи для физических лиц и уровень научно-исследовательской активности, комментируют свои выводы аналитики.

В рамках исследования были проведены интервью с представителями операторов связи, в ходе которых операторы обозначили, что одним из основных приоритетов в части технологического развития для них является подготовка к внедрению 5G. Что касается МТС, то в 2025-м она реализовала пилот архитектуры под 5G/6G, в рамках которого базовые станции размещены централизовано — в узле АТС. Такой подход ускоряет строительство и модернизацию сети, повышает эффективность и надежность ее работы, позволяет сократить парк оборудования: по оценкам оператора, достижимо сокращение потребности в блоках управления базовыми станциями на 70%.

Еще один аспект, делающий оператора технологически привлекательным для клиентов, — забота об информационной безопасности. Как отмечают в J’Son&Partners, одним из уникальных для российского рынка является премиальный телеком-продукт Membrana от МТС, в котором реализовано сразу несколько функциональностей в области приватности и защиты абонентов. Например, мониторинг утечек персональных данных, настраиваемая блокировка рекламы и всплывающих окон в браузерах и возможности создания дополнительных номеров и временной почты. У Membrana существует версия для детей — Membrana Kids с дополнительными функциональностями, важными для защиты детей в цифровом пространстве. Среди них фильтрация входящих вызовов, безопасный доступ в интернет и возможности управления профилем ребенка-абонента в приложении родителя.

Важный задел на будущее, который стремятся сделать, пожалуй, все крупные мобильные операторы как в России, так и во всем мире, — сотово-спутниковая связь через низкоорбитальные космические аппараты (LEO). В РФ такой проект, в частности, реализует компания «Бюро 1440». В 2025 году «Мегафон» стал первым оператором в нашей стране, договорившимся о подключении базовых станций в отдаленных и труднодоступных районах по LEO-каналам. В свою очередь, МТС начала проект по размещению базовых станций 5G на борту низкоорбитальных спутников — в коммерцию его планируется запустить к 2030 году. Спутниковая связь может быть эффективнее в сельских районах, в которых прокладывание оптической инфраструктуры экономически неоправданно. «Помимо этого, спутниковая связь в отдаленных регионах может быть важна, например, для цифровизации промышленных организаций, внедряющих БПЛА, решения на основе промышленного интернета вещей и иные технологии, требующие связанности и стабильного, качественного сигнала», — отмечает в своем исследовании J&P.

Важная составляющая технологического развития операторов сейчас — это экосистемность и наличие наработок в сфере оборудования, ведь основные мировые вендоры ушли с российского рынка, рассуждает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. В плане создания экосистемы, куда помимо связи входят и финансовые сервисы, и медиа, и многое другое, включая даже прокат самокатов, МТС стоит особняком среди других российских компаний связи, уверен эксперт. Это крайне важно, поскольку традиционные телеком-сервисы уже не являются мощным драйвером развития бизнеса, при этом новые сервисные направления зачастую растут по выручке быстрее и активнее, чем рынок связи, указывает он.

Кроме того, с МТС аффилирован производитель инфраструктурного оборудования «Иртея», продолжает Денис Кусков. Наличие «суверенного» оборудования крайне важно для операторов — в перспективе оно должно стать базисом развития 5G и других новых, возможно даже нетелекоммуникационных технологий, считает он.

— Сильная сторона МТС в том, что они играют вдолгую — во всяком случае, в большинстве случаев. Компания много лет работает в самых разных направлениях, проверяя максимум возможных гипотез. И у нее накопились компетенции, которые позволяют в масштабах огромного бизнеса быстро развивать новые сервисы и технологии, — рассуждает аналитик «Финтех-Лаб» Сергей Вильянов. — Технологический прорыв в абсолютном большинстве случаев становится производной накопленного опыта. И МТС, на мой взгляд, действует более последовательно, чем многие ее коллеги по бизнесу.

Кто и как заботится о подготовке кадров в российском телекоме

Дефицит кадров в российской IT- и телеком-отрасли давно не секрет ни для кого. Квалифицированных специалистов не хватает не только из-за отъезда части из них за рубеж. На промышленных предприятиях появляется все больше «умных» станков и систем, в домах россиян — все больше «умной» электроники, которую кто-то должен разрабатывать, внедрять и обслуживать, в том числе подключать к каналам связи. Надеяться на компетенции выпускников традиционных учебных заведений перспективно далеко не всегда.

— После выпуска они умеют разве что писать рефераты, их приходится доучивать, — прокомментировал ситуацию автору этого материала руководитель учебного центра одной из IT-компаний. Поэтому операторы связи уделяют больше внимания взаимодействию с образовательными организациями — колледжами и университетами, отмечают в J&P. По мере того как операторы усиливают НИОКР и становятся разработчиками ПО, интеграторами и участниками федеральных технологических проектов, им требуются специалисты с прикладными телеком-компетенциями, например, в области технологий связи, кибербезопасности, интернета вещей. Если ранее такие проекты были точечными, в 2024–2025 годах их количество увеличивается, говорится в исследовании.

Например, «Билайн» в 2024 году на базе Московского приборостроительного техникума РЭУ имени Г.В. Плеханова открыл «Лабораторию Билайн», которая будет использоваться в рамках обучения направления «Сетевое и системное администрирование». В 2025 году оператором запущена программа по обучению продуктовому менеджменту на базе магистратуры Центрального университета.

«Ростелеком» совместно с УК «Цифра Инвест» и «Авито» реализует проект по внедрению платформы «Цифровой Кампус» и развитию сети цифровых лабораторий для студентов вузов и ссузов. Ожидается, что в ближайшие три года платформа охватит более 500 университетов и 3 млн студентов.

Не отстает в плане образовательных инициатив от конкурентов и МТС, следует из отчета J’Son&Partners. В 2024 году она запустила магистерскую программу «Исследования и предпринимательство в искусственном интеллекте» с ФКН НИУ ВШЭ. На базе факультета также функционирует базовая кафедра МТС.

Подготовка кадров — одно из самых приоритетных направлений деятельности IT- и телеком-компаний, считает Денис Кусков. В условиях тотальной цифровой трансформации бизнеса, общества и государства их дефицит в долгосрочной перспективе будет только нарастать, уверен он. Поэтому, закладывая кадровую базу сейчас, операторы создают важный задел для своего технологического развития в будущем, указывает эксперт.