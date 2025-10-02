Реклама
Эксперт рассказал о возможности удалять данные со смартфона дистанционно

Эксперт Бедеров: важные файлы можно удалить со смартфона дистанционно
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Экстренно удалить все данные со своего сматрфона при потере гаджета, его краже или просто желании сохранить приватность в определенных ситуациях может помочь специальная «тревожная кнопка», которую возможно настроить при помощи сторонних приложений. Об этом 1 октября сообщил директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров «Газете.Ru».

Физический доступ к устройству со стороны «заинтересованных лиц» — это критический сценарий в случае хранения секретов, заявил специалист.

«Если есть мысль о том, что ваш телефон может оказаться в чужих руках, вызывает тревогу, то необходимо внедрить надежные процедуры его экстренной очистки», — сказал эксперт.

Специальные «тревожные кнопки», по его словам, позволяют удалять не все данные, а лишь те, что заданы в настройках. Это свойство является преимуществом сторонних приложений перед встроенными в Android и iOS механизмами, которые предлагают очистить память полностью, отметил Бедеров.

«На Android, например, есть подходящее для этой цели приложение SecAddon, которое позволяет задать сценарии для удаления определенных файлов и парольной блокировки отдельных приложений. Такими сценариями могут быть отключение смартфона от зарядки, разблокировка экрана или перезагрузка. Также процесс можно запустить удаленно, отправив себе SMS», — объяснил Бедеров.

Эксперт также упомянул сервис AutoWipe, который позволяет экстренно активировать мгновенную очистку всей памяти, если нет времени на манипуляции с «Порталом поиска» от Google.

«Приложение AutoWipe примечательно тем, что позволяет быстро активировать удаление данных дистанционно, например через отправку самому себе кодового SMS. Триггером также можно задать неправильный ввод кода разблокировки экрана или извлечение SIM-карты», — сказал Бедеров.

Для iOS, по словам эксперта, можно использовать только встроенный сервис «Поиск устройств». Он тоже позволяет удаленно заблокировать устройство или стереть все данные, однако для этого потребуется совершить значительно больше действий.

Как отметил эксперт, возможность физического доступа к вашему устройству со стороны нежелательных лиц представляет серьезную угрозу при хранении конфиденциальной информации. Если перспектива попадания телефона в чужие руки вызывает беспокойство, важно заранее предусмотреть механизмы его срочного очищения.

Ранее в этот же день доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов сравнил различные виды ламп. По его словам, в составе LED-ламп отсутствуют токсичные компоненты. Он добавил, что светодиодные светильники дают свет, максимально близкий к естественному.

