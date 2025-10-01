Эксперт сравнил безопасность популярных типов ламп

Доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов сравнил в среду, 1 октября, различные виды ламп.

По словам эксперта, в составе LED-ламп отсутствуют токсичные компоненты. Он добавил, что светодиодные светильники дают свет, максимально близкий к естественному.

«В отличие от них, люминесцентные лампы содержат пары ртути и требуют строгой утилизации по законодательным нормам. Лампы накаливания и галогенные легко разбиваются при падении с высоты до метра или при легком механическом воздействии, а при вибрации в них может повредиться нить накаливания», — объяснил профессор в разговоре с Lenta.Ru.

Юрасов назвал способ проверить качество цветопередачи лампы. Для этого нужно взять лист белой бумаги и цветной фломастер насыщенного красного цвета. Если оттенки уходят в серый или желтоватый тона, значит, от такой лампы лучше отказаться.

В июне заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов посоветовал гражданам России поменять лампочки накаливания на энергосберегающие. Он отметил, что благодаря этому можно сэкономить на электричестве в несколько раз, передает RT.

Ранее, в марте, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что количество светодиодных светильников в освещении столицы достигло почти 55%, передает агентство городских новостей «Москва».

В свою очередь эколог Антон Ястребцев рассказал, что лампы дневного освещения могут негативно повлиять на организм человека. По словам эксперта, люминесцентные лампы, длинные трубки, наиболее опасны с точки зрения отравления парами ртути. Энергосберегающие лампы, свернутые в спираль, менее опасны, но и они, и галогенные лампы тоже содержат ртутные пары.

