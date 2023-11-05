Эксперт рассказал о вероятности отравиться парами ртути от ламп дневного света

Лампы дневного освещения могут негативно повлиять на организм человека. Об этом в воскресенье, 5 ноября, рассказал эколог Антон Ястребцев в интервью радио Sputnik.

«Люминесцентные лампы, длинные трубки, наиболее опасны с точки зрения отравления парами ртути. Менее опасны энергосберегающие лампы, свернутые в спираль. Но и они, и галогенные лампы тоже содержат ртутные пары», — заявил Ястребцев.

Если такая лампочка разбилась, то необходимо открыть окна и провести влажную уборку, тщательно собрав все осколки. И для их утилизации лучше использовать специальные контейнеры.

Также эксперт подчеркнул, что лампы могут негативно повлиять на зрение.

«Электрические лампы, прежде всего газоразрядные, могут мерцать, когда неисправны. Это может приводить к головной боли, к ослаблению зрения, к большой нагрузке на глаза», — сказал он.

По словам эксперта, под основным ударом в таком случае находятся офисные работники.

Чтобы исключить оба риска, Ястребцев предложил сделать выбор в сторону светодиодных ламп, так как они не мерцают и не содержат ртуть. Так же, по его мнению, безопасны для человеческого здоровья и экологии существующие с XIX века старые лампы накаливания.

Ранее, 10 октября, эксперты рассказали, что 90% времени сотрудник офисной работы или фриланса проводит за столом. Поэтому важно выбрать правильную настольную лампу — лишнее освещение снижает давление на глаза.