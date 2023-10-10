Эксперты дали советы по организации рабочего места для комфортной работы

Эксперты рассказали, что 90% времени сотрудник офисной работы или фриланса проводит, сидя за столом. В этой связи важно организовать рабочее место так, чтобы всё необходимое всегда было под рукой.

Как отмечает агентство runews24.ru в понедельник, 9 октября, также важно, чтобы рядом с рабочим местом были вещи, которые будут дарить человеку комфорт. Среди вещей, способных организовать эффективный рабочий процесс и помогающих сосредоточиться на важном для максимальной продуктивности специалисты назвали настольную урну.

Отмечается, что это может быть небольшой органайзер, подходящий для мелкого мусора: разорванной бумаги, сломанных карандашей, опилок, оберток от конфет. Разместить такую урну можно прямо на столе, чтобы не отвлекаться для похода в другое помещение, чтобы что-то выбросить.

Поможет в организации комфортного рабочего места и подставка для ног: это снизит нагрузку на мышцы и повысит комфорт в течение рабочего дня.

Также полезен будет USB-хаб, если приходится постоянно подключать разные гаджеты к стационарному компьютеру или ноутбуку. Так сотрудник не будет тратить время на поиск проводов или решать, какую флешку подключить в первую очередь, поскольку все другие разъемы заняты.

Комфорт на рабочем месте также обеспечит органайзер для канцелярии: так ручки, карандаши, степлеры и скрепки не будут разбросаны по всему столу или похоронены под кипой бумаг в ящике, а всегда будут под рукой.

Также стоит иметь органайзер для бумаг, чтобы складывать в них срочные документы, не разбрасывая их по столу, а также ежедневник, который пригодится, чтобы сделать срочную и важную пометку быстро, отмечает телеканал «360».

Кроме того, для комфорта на рабочем месте необходима настольная лампа, а также подставка под ноутбук. Лампа подойдет сотрудникам, занимающимся чертежами, дизайном или художественными рисунками, однако в пасмурный день или если работать приходится вечерами, она необходима всем: лишнее освещение снижает давление на глаза. Подставка под ноутбук поможет поставить гаджет в удобное положение и будет его охлаждать, не давая ему перегреться и выйти из строя.

Также 9 октября врач-терапевт высшей категории Алексей Безымянный в беседе с сайтом aif.ru дал советы, как побороть выгорание на работе. К признакам выгорания от отнес раздражительность, снижение уровня эмпатии, ухудшение настроения, а также и увеличение частоты сердечных сокращений или аритмию. Для того, чтобы справиться с этим, врач посоветовал соблюдать правило трех «С»: сон, спорт и секс. Он подчеркнул, что сон — базовый инструмент восстановления сил и здоровья. Полезна физическая активность: йога, бассейн, ходьба на свежем воздухе, а также секс. По словам врача, если пропадает желание заниматься сексом и возникает желание употреблять алкоголь, следует обратиться к психологу.

6 октября психолог Ирина Бенетт в беседе с Pravda.Ru призвала на выходных выбирать ресурсный отдых, чтобы по-настоящему отдохнуть. По ее словам, отдых стоит воспринимать как способ восстановления, наполнения себя энергией и возвращения в ресурсное состояние. Если домашние дела не приносят успокоения, то стоит с выходных перенести из на будние дни. Она также подчеркнула, что выходные следует проводить с семьёй, своими мыслями.

В сентябре психолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Кристина Ивкова в беседе с «Известиями» назвала методы борьбы с упадком сил на работе после отпуска. По ее словам, в первую очередь, по ее словам, перед отпуском не следует оставлять сложные задачи нерешенными, поскольку, вернувшись к более простой работе, будет легче влиться в режим. Кроме того, из отпускных поездок можно вернуться на 2–3 дня раньше, чтобы восстановить привычную рутину.

В августе профессиональный архитектор Вероника Антелава рассказала, как оформить комфортное место для работы на удаленке. По ее словам, можно выделить зону под работу в гостиной или спальне, или же вынести рабочее место на лоджию или в нишу коридора. Также можно воспользоваться обеденным столом, барной столешницей, глубоким подоконником или столиком для завтраков, пишет Life.ru.

В июле педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева посоветовала не есть в офисе прямо на рабочем месте. По ее словам, особенно это актуально, если туда не ограничен доступ посетителей. Также, по ее словам, недопустимо на работе пить из одноразовых стаканчиков, «чтобы окружающие не подумали, особенно посторонние клиенты, посетители, что вы здесь какой-то временный человек», пишет RT.

Ранее врач-ортопед Баир Самбатов назвал главные требования к организации рабочего места школьника. По его словам, стул подобран правильно, если у сидящего в нем ребенка ноги в тазобедренном и коленном суставах находятся под 90 градусов. Парта считается оптимальной по высоте, если при прямом положении ребенка руки свободно лежат на крышке стола, сообщает телеканал «Звезда».