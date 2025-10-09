Никому не верфь: флот Амурского бассейна устарел почти на 100%

Флот Амурского бассейна устарел практически на 100%: сегодня из 838 зарегистрированных там судов только 73 моложе 24 лет, а их средний возраст около 46 лет , сообщили «Известиям» в Совфеде. Такая ситуация ограничивает объемы грузовых перевозок: если в пиковые 1985– 1990-е их объемы на реке превышали 33 млн т, то в 2024-м снизились до 2,2 млн т год . Разработать программу обновления флота поручил вице-премьер Юрий Трутнев. Обсуждается выделение 36 млрд рублей лизинговой поддержки судостроителям. Также на Амуре предполагается впервые запустить международные круизные маршруты . Какова ситуация с судами на других реках — в материале «Известий».

Сколько судов Амурского бассейна нуждаются в обновлении

Практически 100% судов Амурского бассейна устарели — это касается 838 единиц флота, из которых лишь 73 моложе 24 лет, а их средний возраст 46 лет. Из-за этого снижается способность к грузоперевозкам , сообщили «Известиям» в комитете Совета Федерации по экономической политике.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— В пиковые 1985–1990 годы объемы перевозки грузов на реке превышали 33 млн т в среднем в год. В дальнейшем объемы только снижались, до 4–4,3 млн т год. В 2024-м грузоперевозки составили уже 2,2 млн т (из них 1,7 млн т внутренние потребности), — сообщил «Известиям» член комитета Совфеда по экономической политике Виктор Калашников.

Вице-премьер Юрий Трутнев еще летом поручил Минтрансу и Минпромторгу разработать федеральную программу обновления флота и портов Амурского бассейна . Об этом говорится в протоколе совещания у чиновника, с которым ознакомились «Известия». В документе указано, что на базе Хабаровского судостроительного завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) может быть сформирован крупный госзаказ на строительство речных судов .

«Известия» направили запросы в Минтранс, Минпромторг, Минвостокразвития и ОСК.

— Река Амур — одна из крупнейших транспортных артерий, объединяющая целый ряд регионов Дальнего Востока. При этом вопрос развития бассейна приобрел особую стратегическую важность — растущий товарооборот с Китаем ставит перед Россией задачи по восстановлению грузового и пассажирского судоходства по этой реке , — отметил «Известиям» член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев.

Грузовые перевозки между Благовещенском и Хэйхэ Фото: ТАСС/Светлана Майорова

Амур входит в десятку крупнейших рек мира: общая протяженность внутренних водных путей реки с гарантированными габаритами судовых ходов превышает 2,5 тыс. км и связывает Амурскую область, Еврейскую автономную область, Хабаровский край, также китайскую провинцию Хэйлунцзян.

— Решение властей уделить особое внимание речному флоту оправдано также тем, что его состояние в целом по стране требует обновления — не только на Амуре, но и на Волге, Енисее, Лене и других реках. Средний возраст речного транспорта в РФ составляет порядка 40 лет , при том что далеко не каждое судно, достигшее такого возраста, безопасно для эксплуатации. Понятно, что некоторые буксиры могут продолжать эффективно работать после модернизации двигателя даже при еще большем возрасте корпуса, но, например, для пассажирского транспорта необходимы более жесткие стандарты. Кроме того, устаревший флот ограничен в своих объемах грузопотока , — отметил Дмитрий Тортев.

В августе в правительстве прошло совещание с участием первого вице-премьера Дениса Мантурова и вице-премьера Виталия Савельева, на котором обсуждался вопрос расширения программы водного лизинга с учетом необходимости замещения «ветхого» флота. По итогам совещания Минтрансу поручено подготовить предложения о поэтапном запрете допуска в морские порты РФ российского и иностранного флота возрастом более 40 лет . В сентябре ведомство сообщило, что список для замены в рамках обновления флота состоит из 1,7 тыс. судов .

Теплоход на реке Амур в Хабаровске Фото: РИА Новости/Александр Янышев

В прошлом году Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) опубликовала отчет о развитии пассажирского водного транспорта РФ с прогнозами на несколько лет вперед. Средний возраст пассажирских речных судов в 2023 году составил почти 40 лет, а круизных судов — за 50 лет. В целом более 65% пассажирского речного флота России превышает нормативные сроки эксплуатации , отметили в ГТЛК. При этом средний возраст пассажирского морского флота РФ оказался меньше и к концу 2023 года достиг 27 лет, более 40% из них — в коридоре от 28 до 40 лет .

Какие меры поддержки рассматривают власти

Одна из мер поддержки речного судоходства, рассматриваемая профильными ведомствами, — введение льготного лизинга , рассказал Виктор Калашников. Однако требуется разработать механизмы финансирования строительства судов, и прежде всего, открытие для перевозчиков на Амуре льготного лизинга , уточнил он.

Предварительно, на начальном этапе (на первые шесть лет), необходимые средства государственной лизинговой поддержки оцениваются в 36 млрд рублей , добавил он. Кроме того, по словам сенатора, может быть рассмотрен запуск международных речных круизов от Харбина до Благовещенска и на Шантарские острова .

— Нами подготовлена концепция программы развития Амурского бассейна. Развитие Дальневосточного макрорегиона находится в фокусе внимания, и мы, конечно, видим его стратегическое значение для Дальнего Востока . В части обновления флота наиболее приоритетным видится предоставление государственной финансовой поддержки на строительство судов, а также предоставление налоговых льгот перевозчикам, осуществляющим обновление флота (по социальным платежам, по налогу на имущество организаций), — подчеркнули в ФАНУ «Восточный центр государственного планирования».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Водные пути бассейна обеспечивают как внутренние, так и международные грузовые и пассажирские перевозки, предоставляют выход судам к Охотскому морю через морской порт Николаевск-на-Амуре. Это определяет интерес к развитию водного сообщения не только для непосредственно прилегающих регионов, но и иных, рассматривающих возможность мультимодальных перевозок с участием речной логистики .

— В настоящее время сформирована концепция программы, далее требуется ее согласование с отраслевыми органами власти и предпринимательским сообществом. Ключевыми индикаторами программы являются достижение к 2040 году объема грузовых перевозок не менее 7 млн т, пассажирских перевозок не менее 1,3 млн человек, введение в эксплуатацию не менее трех портов и двух пунктов пропуска , — рассказали в «Востокгосплане».

Рост грузовой базы может быть обеспечен за счет наращивания поставок грузов из Китая, проектов по добыче полезных ископаемых, транспортировки материалов для крупных инфраструктурных строек , отметил Дмитрий Тортев.

— Наши соседи из КНР заинтересованы и в грузовых, и в пассажирских перевозках по Амуру. К настоящему времени обслуживание экспортно-импортных грузов на 70% обеспечивается судами под флагом КНР, — отметил Виктор Калашников.

Обсуждаемая властями сумма в 30– 40 млрд рублей не покроет всех издержек для полного обновления флота Амурского бассейна , полагает Дмитрий Тортев. Скорее всего, сумма потребуется в 10 раз больше, но изначально выделенные средства могли бы обеспечить запуск первых новых судов, повысить внимание к Амуру и интерес инвесторов , добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По его словам, помимо вопросов к финансированию, сохраняется вопрос производственных возможностей выпуска такого количества судов . ОСК сообщала, что ставит перед собой задачу к 2036 году увеличить объем производства судов в два–три раза, до 1 тыс. единиц. С 2011 по 2022 год предприятия корпорации выпустили 201 гражданское судно.