Экономист объяснил рост золота до $4051 политической нестабильностью в США

Шнейдерман: рост цен на золото до $4051 обусловлен политнестабильностью в США
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Рост цен на золото до $4051 за тройскую унцию обусловлен политической нестабильностью в США. Об этом 8 октября заявил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

«Главное событие прошедшей недели — шатдаун, который затянулся в верхах американских властей. По некоторым подсчетам, американской экономике приостановка работы правительства обходится в $400 млн убытков в день», — сказал экономист.

Он также добавил, что ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики США способствуют росту цен на золото. Если Федеральная резервная система (ФРС) снизит учетную ставку до 3,75–4,00%, это сделает долларовые активы менее привлекательными. В результате центробанки могут уменьшить долю доллара в своих золотовалютных резервах и увеличить запасы золота, уточнил Шнейдерман.

«Ситуация неопределенности и как бы подвешенности вызывает нервозность на финансовом рынке, что практически всегда выливается в повышенный спрос на защитные активы. Основной из них — золото. Также обстановка совпала с повышенным спросом на золото как сырье для изготовления высокотехнологичного оборудования, в том числе для дата-центров», — заявил эксперт.

Тем не менее он отметил, что разрешение шатдауна, которое в конечном итоге произойдет, может привести к снижению котировок. Однако два других фактора — учетная ставка в США и промышленный спрос на золото — имеют долгосрочный характер и продолжат оказывать влияние на рынок.

В этот же день сообщалось, что стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум, превысив отметку $3985 за тройскую унцию. Прирост составил 0,36%. Также, по информации на 08:05 мск, цена приостановила рост на показателях $4051 за тройскую унцию.

