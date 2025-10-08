Стоимость фьючерса на золото достигла $4050 за тройскую унцию

Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум, превысив отметку в $3985 за тройскую унцию. Об этом 8 октября свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex.

Отмечается, что прирост составил 0,36%. Также, по информации на 08:05 мск, цена приостановила рост на показателях $4051 за тройскую унцию.

Накануне сообщалось, что цена фьючерса на золото за тройскую унцию преодалела отметку в $3985, показав рост на 0,30%.

