МВД России приняло 2875 решений о прекращении гражданства РФ

МВД России приняло 2875 решений о прекращении приобретенного гражданства РФ. Об этом 8 октября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«2875 решений о прекращении гражданства Российской Федерации принято с начала действия федерального закона от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» территориальными органами МВД России», — написала Волк в Telegram-канале.

Сообщается, что основными причинами таких решений являются привлечение граждан к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений и неисполнение ими обязанностей по постановке на воинский учет.

Волк отметила, что институт прекращения гражданства РФ направлен на повышение эффективности противодействия натурализованным гражданам Российской Федерации, действия которых представляют угрозу национальной и общественной безопасности.

Ранее, 22 сентября, СМИ сообщили, что в правительстве РФ поддержали законопроект о лишении приобретенного гражданства людей, которые уклоняются от воинской обязанности. Отмечалось, что проект был подготовлен депутатами от фракции «Единая Россия» Андреем Картаполовым, Андреем Красовым, Эрнестом Валеевым и Василием Пискаревым.

