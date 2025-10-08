ХАМАС и Израиль обменялись списками заключенных и заложников

Палестинское движение ХАМАС и Израиль совершили обмен списками пленных для передачи друг другу. Об этом 8 октября сообщил секретарь политбюро движения Тахер ан-Нуно.

«Сегодня состоялся обмен списками заключенных, подлежащих освобождению, в соответствии с согласованными критериями и численностью», — говорится в сообщении ХАМАС в Telegram-канале.

Движение также подчеркнуло, что в настоящее время продолжаются непрямые переговоры при участии всех сторон и посредников. Так, особое внимание было уделено механизмам прекращения войны, выводу оккупационных сил из сектора Газа и обмену заключенными. По словам ан-Нуну, посредники прилагают значительные усилия для устранения всех препятствий на пути к достижению соглашения. Переговоры проходят в атмосфере оптимизма.

Президент США Дональд Трамп 7 октября заявил, что ближайшие 48 часов переговоров в Египте между ХАМАС и Израилем станут решающими. В тот же день телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник сообщил, что делегация движения ХАМАС в ходе второго дня переговоров по урегулированию конфликта в Газе в египетском Шарм-эш-Шейхе, потребовала увязать освобождение заложников с выводом израильских войск из сектора Газа. Кроме того, ХАМАС потребовало международные гарантии окончательного прекращения конфликта и полного вывода Армии Израиля (ЦАХАЛ) из Газы.

