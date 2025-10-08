Премьер Дании заявила об отсутствии идей у ЕС для финансовой помощи Украине
У Евросоюза нет новых идей касательно обеспечения финансовой поддержки Украины, кроме использования замороженных российских активов. Об этом 8 октября заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью газете Financial Times (FT).
«Какова альтернатива? <...> Мы должны найти решение проблемы финансирования, и если не это (использование активов РФ. — Ред.), то я не слышала о каких-то идеях», — отметила она.
По словам Фредериксен, страны ЕС должны продолжать искать пути решения данной инициативы.
Ранее в этот день обозреватель Марк Эпископос в статье для газеты Responsible Statecraft заявил, что конфискация российских денежных активов нанесет непоправимый вред репутации ЕС. Также он раскритиковал идею Евросоюза о выделении Украине «репарационного кредита» в размере €140 млрд за счет замороженных российских средств.
Еврокомиссия (ЕК) 26 сентября предложила выделить Украине кредит на €140 млрд за счет замороженных активов РФ. Отмечалось, что ЕК предложила предоставить кредит траншами и заявила, что он должен использоваться для «оборонного сотрудничества» и других бюджетных нужд Киева.
