СМИ сообщили о подрыве доверия к ЕС в случае изъятия российских активов

RS: конфискация российских активов вызовет последствия для репутации Европы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
Конфискация российских денежных активов нанесет непоправимый вред репутации Европейского союза (ЕС). Об этом 7 октября сообщил обозреватель Марк Эпископос, в статье для газеты Responsible Statecraft.

«Если ЕС предоставит себе право ex nihilo (лат. «сотворение из ничего». — Ред.), реквизировав чужие активы, что не установлено международным правом и не признано кем-либо еще в качестве законной практики, это будет рассматриваться и рассматривается как экспроприация во всем, кроме названия, со всеми вытекающими последствиями для репутации Европы», — отметил он.

Также он раскритиковал идею ЕС о выделении Украине «репарационного кредита» в размере €140 млрд за счет замороженных российских средств.

Собрались на дело: на Западе не могут прийти к согласию по активам РФ
ЕЦБ и ряд стран скептически относятся к «репарационному кредиту»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 7 октября сообщил, что российская сторона принимает необходимые меры для обеспечения своих интересов на фоне конфискации Западом замороженных активов РФ. Он подчеркнул, что Россия будет использовать весь возможный юридический инструментарий для защиты прав страны.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

