Politico узнала о предложении ЕК выделить Киеву €140 млрд за счет активов РФ

Politico: ЕК предложила выделить Киеву €140 млрд за счет замороженных активов РФ
Фото: Global Look Press/Sascha Steinach
Еврокомиссия (ЕК) предложила выделить Украине кредит на €140 млрд за счет замороженных активов России. Об этом 26 сентября сообщила газета Politico.

«Европейская комиссия предложила использовать попавшие под санкции российские денежные средства для финансирования нового кредита Украине в размере €140 млрд <...> Этой идеей поделились со столицами стран в преддверии сегодняшней встречи послов ЕС, на которой они заложат основу для встречи европейских лидеров в Копенгагене на следующей неделе», — говорится в материале.

ЕК предложила предоставить кредит траншами и заявила, что он должен использоваться для «оборонного сотрудничества» и других бюджетных нужд Киева. Кроме того, было предложено изменить правила по продлению санкций с единогласия на большинство, чтобы снизить риск возвращения российских активов Венгрией.

Сообщается, что канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал данную идею, однако отметил, что кредит должен пойти исключительно на финансирование военной помощи Киеву.

Им только просить: главным арсеналом для ВСУ стала Европа
О чем договорились союзники Украины в Лондоне и как с этим связан визит представителя США в Минск

10 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз инвестирует €6 млрд в альянс беспилотников с Украиной. Также она отметила, что замороженные активы РФ будут использованы для выдачи кредитов в виде репараций Украине.

19 сентября еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз начал прорабатывать технические детали предоставления Украине кредитов на основе замороженных российских активов.

Ранее, 22 августа, ЕС перевел Украине два транша суммарным объемом €4,05 млрд. Фон дер Ляйен отметила, что данная помощь приурочена ко Дню независимости Украины.

