Корпорацию Johnson & Johnson обязали выплатить $966 млн за смерть пенсионерки

NYT: суд обязал Johnson & Johnson выплатить $966 млн за смерть пенсионерки
Фото: Global Look Press/Rafael Henrique
В США суд обязал корпорацию Johnson & Johnson (J&J) выплатить $966 млн в качестве компенсации семье 88-летней пенсионерки из Калифорнии, которая умерла после использования детской присыпки на основе талька. Об этом сообщила 8 октября газета The New York Times (NYT).

«Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $966 млн семье женщины, которая умерла в 2021 году от редкой формы рака. Родственники Мэй Мур утверждают, что у нее развилась мезотелиома после использования детской присыпки J&J на основе талька, в составе которой был асбест», — говорится в статье.

Уточняется, что корпорация должна выплатить $16 млн в качестве компенсации ущерба и $950 млн в виде штрафных санкций. При этом вице-президент Johnson & Johnson Эрик Хаас выразил несогласие с решением суда и заявил о намерении обжаловать его в апелляционном суде.

Представители компании отрицают наличие асбеста в составе детской присыпки. Несмотря на эти утверждения, Johnson & Johnson прекратила продажу товара на основе талька, поскольку дело Мэй Мур не является первым подобным инцидентом.

Только тальк: в России подали первый иск к Johnson & Johnson
Почему общественники просят привлечь к ответственности производителя детской присыпки

В июле 2023 года Johnson&Johnson обязали выплатить $18,8 млн жителю Калифорнии по иску о детской присыпке. Уточнялось, что у 24-летнего Эмори Эрнандес Валадес развился рак из-за воздействия продукта. Тогда компания также опровергла наличие в присыпке асбеста, который мог бы вызывать онкологические заболевания.

Факты наличия в присыпках Johnson & Johnson канцерогенного талька начали вскрываться в 1970-х годах. По истечении нескольких десятилетий у женщин после использования такого порошка появлялся рак яичников.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

