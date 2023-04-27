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Только тальк: в России подали первый иск к Johnson & Johnson

Почему общественники просят привлечь к ответственности производителя детской присыпки
Фото: Getty Images/Justin Sullivan
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В России подан первый иск к производителю детской присыпки Johnson & Johnson. В США и Канаде товар был запрещен к продаже еще с 2020-го — считалось, что эта продукция может вызывать рак. Сам изготовитель планирует снять ее с производства в этом году, но в нашей стране она пока реализуется. В апреле головная компания выделила $8,9 млрд на выплаты по проигранным искам и будущим претензиям со стороны покупателей. В Роспотребнадзоре «Известиям» сообщили, что ведомство обратило внимание на возможные риски для граждан России и уже проводит проверку.

С риском для жизни

Общественная потребительская инициатива (ОПИ) 26 апреля подала иск в Кунцевский районный суд Москвы к российскому юрлицу американского производителя Johnson & Johnson — ООО «Джонсон & Джонсон». Суть претензий — продажи в России детской присыпки с тальком, которая может вызывать рак. С документом ознакомились «Известия».

В заявлении общественники просят признать противоправной и запретить реализацию этого товара в РФ, а также изъять его из оборота. Кроме того, они просят обеспечить доступ российским потребителям к компенсационному фонду в размере $8,9 млрд, который был создан компанией для выплат по искам пострадавших в США и Канаде.

В начале апреля СМИ сообщали, что Johnson & Johnson решила выделить такие средства для урегулирования исков, но организация отрицала, что ее продукт связан с заболеванием.

Грудной ребенок
Фото: Global Look Press/Stefan Arendt

«ОПИ изучила заявление компании Johnson & Johnson (J&J) о выделении жителям США и Канады в качестве компенсации $8,9 млрд за причинение вреда жизни и здоровью в результате использования детской присыпки на основе талька (с содержанием асбеста) Johnson's Baby Powder. Оно подтверждает риски дальнейшего увеличения масштабов причинения вреда гражданам России в случае продолжения свободной реализации названной продукции», — говорится в исковом заявлении.

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В документе уточняется, что факты наличия в присыпках J&J канцерогенного талька стали вскрываться начиная с 1970-х годов. По истечении нескольких десятилетий в основном у женщин после использования такого порошка появлялся рак яичников.

«К 2022 году количество предъявленных к J&J исков по данным фактам достигло 38 тыс. Под давлением национальных (США) и международных (ВОЗ) властей компания в 2020-м прекратила поставлять тальксодержащую продукцию в Северную Америку, а затем (август 2022-го) обязалась прекратить с 2023-го выпуск данной продукции во всем мире», — отмечается в документе.

При этом, как сообщают в ОПИ, в России эти присыпки до сих пор находятся в свободном обороте.

Детская присыпка Johnson & Johnson
Фото: Global Look Press/imago stock&people

— Очевидно, что речь идет об одной и той же продукции. Ее опасность и вред доказаны научными исследованиями. Более того, на признание факта опасности указывают действия самой компании, которая выделила истцам $8,9 млрд, чтобы урегулировать все претензии по этому товару, — пояснил «Известиям» глава ОПИ Олег Павлов.

По его словам, важно отметить обстоятельство, что поведение J&J на российском рынке существенно отличается от рынков США и Канады, где на продажу присыпки уже введен запрет.

— То есть здоровье жителей северо-американских стран стоит на первом месте, в отличие от всех остальных. Сегодня в России продукция компании находится в свободной продаже в обычной рознице и на всех маркетплейсах. Но риски очень велики, чтобы их можно было просто так игнорировать, — подчеркнул общественник.

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Он отметил, что добавки с тальком используются и в продукции других фирм, но в отношении J&J уже есть подтверждение вреда и пострадавшие. При этом Олег Павлов считает, что проблема с присутствием этого вещества на отечественном рынке должна быть изучена более внимательно. Сегодня тальк можно найти в составе медицинских препаратов, косметических кремов, дезодорантов и в других товарах, отметил глава ОПИ.

Логичный запрет

В исковом заявлении ОПИ говорится, что отчеты независимых лабораторий, исследовавших присыпки компании J&J в 1972–1975 годах, показали высокие концентрации асбеста, который вреден для здоровья человека. Такое вещество было отнесено к первой группе канцерогенности.

«Компания скрывала результаты от контролирующих органов, но факты вскрылись только в ходе судебного расследования», — говорится в документе.

Позже американские власти и Национальный институт безопасности и гигиены труда установили пределы профессионального воздействия вдыхаемой пыли с тальком на уровне 2 мг/м3 в течение восьмичасового рабочего дня. При концентрациях 1000 мг/м3 вдыхание талька считается непосредственно опасным для жизни.

Изучение образцов в лаборатории
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Кроме того, в СМИ сообщалось со ссылкой на исследования американских ученых, что регулярное нанесение содержащих тальк присыпок на внешние женские половые органы значительно повышает риск развития рака матки. По словам исследователей, такая зависимость может быть связана с тем, что мельчайшие частицы проникают внутрь и задерживаются на годы, вызывая хроническое воспаление, а затем рак.

Верховный суд США в 2021 году признал потерпевшими 22 женщины, которые заявили, что продукция J&J вызвала у них рак яичников, писали западные и российские СМИ. Сумма выплат им составила $2,5 млрд.

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«Известия» направили запросы в головной офис компании Johnson & Johnson, а также в ее представительство в РФ с просьбой прокомментировать ситуацию с продажей россиянам детской присыпки и возможностей получения потребителями компенсаций.

Как сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре, ведомство обратило внимание на опубликованную информацию о возможных рисках, связанных с использованием присыпки.

— Службой организована работа по проверке достоверности этой информации в порядке, установленном федеральными законами. По итогам будет принято соответствующее решение. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, — пояснили в пресс-службе ведомства.

В Роскачестве «Известиям» сообщили, что не проводили исследований продукции Johnson & Johnson.

Детская присыпка Johnson & Johnson
Фото: Global Look Press/Rafael Henrique

Профессор, директор НИИ канцерогенеза Российского онкологического научного центра, президент Противоракового общества России Давид Заридзе назвал решение о запрете продажи продукции с тальком в США и Канаде логичным.

Тальк канцерогенен для человека,— сообщил он «Известиям».

Кандидат медицинских наук, зампред комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов отметил, что о вреде талька ему неизвестно.

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Тальк давно применяется медработниками, чтобы им было удобно надевать медицинские перчатки. Я никогда не слышал, что он может вызывать рак. Но, возможно, речь идет о каких-то примесях, которые могут присутствовать в тальке, а могут и не присутствовать, — пояснил парламентарий.

Тальк в сочетании с асбестом очень опасен для человека, если вдыхать это вещество, отметил профессор, онколог Сергей Поликарпов.

— В этом случае, действительно, это может привести к раку, но не думаю, что заболевание может возникнуть только от соприкосновения талька с кожей, — пояснил эксперт.

Он допустил, что, запрещая эту присыпку, власти США просто перестраховались.

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