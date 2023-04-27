Только тальк: в России подали первый иск к Johnson & Johnson

В России подан первый иск к производителю детской присыпки Johnson & Johnson. В США и Канаде товар был запрещен к продаже еще с 2020-го — считалось, что эта продукция может вызывать рак . Сам изготовитель планирует снять ее с производства в этом году, но в нашей стране она пока реализуется. В апреле головная компания выделила $8,9 млрд на выплаты по проигранным искам и будущим претензиям со стороны покупателей. В Роспотребнадзоре «Известиям» сообщили, что ведомство обратило внимание на возможные риски для граждан России и уже проводит проверку.

С риском для жизни

Общественная потребительская инициатива (ОПИ) 26 апреля подала иск в Кунцевский районный суд Москвы к российскому юрлицу американского производителя Johnson & Johnson — ООО «Джонсон & Джонсон» . Суть претензий — продажи в России детской присыпки с тальком, которая может вызывать рак . С документом ознакомились «Известия».

В заявлении общественники просят признать противоправной и запретить реализацию этого товара в РФ, а также изъять его из оборота . Кроме того, они просят обеспечить доступ российским потребителям к компенсационному фонду в размере $8,9 млрд , который был создан компанией для выплат по искам пострадавших в США и Канаде.

В начале апреля СМИ сообщали, что Johnson & Johnson решила выделить такие средства для урегулирования исков, но организация отрицала, что ее продукт связан с заболеванием .

Фото: Global Look Press/Stefan Arendt

«ОПИ изучила заявление компании Johnson & Johnson (J&J) о выделении жителям США и Канады в качестве компенсации $8,9 млрд за причинение вреда жизни и здоровью в результате использования детской присыпки на основе талька (с содержанием асбеста) Johnson's Baby Powder. Оно подтверждает риски дальнейшего увеличения масштабов причинения вреда гражданам России в случае продолжения свободной реализации названной продукции », — говорится в исковом заявлении.

В документе уточняется, что факты наличия в присыпках J&J канцерогенного талька стали вскрываться начиная с 1970-х годов . По истечении нескольких десятилетий в основном у женщин после использования такого порошка появлялся рак яичников .

« К 2022 году количество предъявленных к J&J исков по данным фактам достигло 38 тыс . Под давлением национальных (США) и международных (ВОЗ) властей компания в 2020-м прекратила поставлять тальксодержащую продукцию в Северную Америку, а затем (август 2022-го) обязалась прекратить с 2023-го выпуск данной продукции во всем мире», — отмечается в документе.

При этом, как сообщают в ОПИ, в России эти присыпки до сих пор находятся в свободном обороте .

Фото: Global Look Press/imago stock&people

— Очевидно, что речь идет об одной и той же продукции. Ее опасность и вред доказаны научными исследованиями . Более того, на признание факта опасности указывают действия самой компании, которая выделила истцам $8,9 млрд, чтобы урегулировать все претензии по этому товару, — пояснил «Известиям» глава ОПИ Олег Павлов.

По его словам, важно отметить обстоятельство, что поведение J&J на российском рынке существенно отличается от рынков США и Канады, где на продажу присыпки уже введен запрет .

— То есть здоровье жителей северо-американских стран стоит на первом месте, в отличие от всех остальных. Сегодня в России продукция компании находится в свободной продаже в обычной рознице и на всех маркетплейсах. Но риски очень велики, чтобы их можно было просто так игнорировать , — подчеркнул общественник.

Он отметил, что добавки с тальком используются и в продукции других фирм, но в отношении J&J уже есть подтверждение вреда и пострадавшие . При этом Олег Павлов считает, что проблема с присутствием этого вещества на отечественном рынке должна быть изучена более внимательно . Сегодня тальк можно найти в составе медицинских препаратов, косметических кремов, дезодорантов и в других товарах, отметил глава ОПИ.

Логичный запрет

В исковом заявлении ОПИ говорится, что отчеты независимых лабораторий, исследовавших присыпки компании J&J в 1972–1975 годах, показали высокие концентрации асбеста, который вреден для здоровья человека . Такое вещество было отнесено к первой группе канцерогенности.

«Компания скрывала результаты от контролирующих органов, но факты вскрылись только в ходе судебного расследования», — говорится в документе.

Позже американские власти и Национальный институт безопасности и гигиены труда установили пределы профессионального воздействия вдыхаемой пыли с тальком на уровне 2 мг/м3 в течение восьмичасового рабочего дня . При концентрациях 1000 мг/м3 вдыхание талька считается непосредственно опасным для жизни.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Кроме того, в СМИ сообщалось со ссылкой на исследования американских ученых, что регулярное нанесение содержащих тальк присыпок на внешние женские половые органы значительно повышает риск развития рака матки . По словам исследователей, такая зависимость может быть связана с тем, что мельчайшие частицы проникают внутрь и задерживаются на годы, вызывая хроническое воспаление, а затем рак .

Верховный суд США в 2021 году признал потерпевшими 22 женщины, которые заявили, что продукция J&J вызвала у них рак яичников , писали западные и российские СМИ. Сумма выплат им составила $2,5 млрд.

«Известия» направили запросы в головной офис компании Johnson & Johnson, а также в ее представительство в РФ с просьбой прокомментировать ситуацию с продажей россиянам детской присыпки и возможностей получения потребителями компенсаций.

Как сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре, ведомство обратило внимание на опубликованную информацию о возможных рисках, связанных с использованием присыпки .

— Службой организована работа по проверке достоверности этой информации в порядке, установленном федеральными законами. По итогам будет принято соответствующее решение. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, — пояснили в пресс-службе ведомства.

В Роскачестве «Известиям» сообщили, что не проводили исследований продукции Johnson & Johnson .

Фото: Global Look Press/Rafael Henrique

Профессор, директор НИИ канцерогенеза Российского онкологического научного центра, президент Противоракового общества России Давид Заридзе назвал решение о запрете продажи продукции с тальком в США и Канаде логичным .

— Тальк канцерогенен для человека ,— сообщил он «Известиям».

Кандидат медицинских наук, зампред комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов отметил, что о вреде талька ему неизвестно .

— Тальк давно применяется медработниками, чтобы им было удобно надевать медицинские перчатки. Я никогда не слышал, что он может вызывать рак. Но, возможно, речь идет о каких-то примесях , которые могут присутствовать в тальке, а могут и не присутствовать, — пояснил парламентарий.

Тальк в сочетании с асбестом очень опасен для человека, если вдыхать это вещество , отметил профессор, онколог Сергей Поликарпов.



— В этом случае, действительно, это может привести к раку, но не думаю, что заболевание может возникнуть только от соприкосновения талька с кожей , — пояснил эксперт.