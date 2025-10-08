Расчет САУ «Мста-С» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в зоне СВО
Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом 8 октября сообщили в Минобороны РФ.
В ходе разведки, осуществляемой с помощью дронов, военнослужащие обнаружили вражеский пункт управления беспилотниками в районе, ограниченном тремя дорогами. После подтверждения координат цели, артиллерийский расчет получил приказ на уничтожение.
С помощью корректируемого артиллерийского снаряда «Краснополь-М2», наведение которого осуществлял беспилотник «Орлан», был нанесен точный удар. В результате попадания снаряда пункт управления БПЛА противника, где находились операторы и оборудование, был уничтожен.
«Отработали по цели. Цель поражена на отлично. Характеристика цели — управление БПЛА. Работали мы «Краснополью». Благодаря тому, что мы слаженно и отлично сработали, мы открыли коридор для наших братьев, товарищей, которые работают в штурмовой группе», — поделился командир орудия Вадим Юлмухаметов.
В Минобороны РФ 7 октября сообщили, что военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Центр» уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении. Корректировка удара осуществлялась расчетами БПЛА в режиме реального времени.
