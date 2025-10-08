Доброволец из Великобритании пригрозил воюющим на стороне ВСУ соотечественникам
Доброволец из Великобритании Эйден Миннис, сражающийся на стороне России в зоне проведения специальной военной операции (СВО), 8 октября пригрозил британцам, воюющим за Вооруженные силы Украины (ВСУ).
«Если мне придется столкнуться с соотечественником, я не буду колебаться», — сказал он в беседе с «РИА Новости».
Кроме того, Миннис подчеркнул, что считает их преступниками и не испытывает к ним никакого сочувствия.
Ранее, 3 октября, сообщалось, что российские военнослужащие с помощью фугасных авиационных бомб (ФАБ) уничтожили наемников из Колумбии в Днепропетровской области. Отмечалось, что раненых наемников с линии боевого соприкосновения не эвакуируют.
