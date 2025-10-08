Сердечники просят увеличить затраты на лечение болезней сердца

Увеличить финансирование федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 45,3 млрд рублей на 2026–2028 годы попросил Всероссийский союз пациентов. Такое обращение организация направила в комитет Госдумы по охране здоровья.

Дополнительные средства, как объяснили в пациентской организации, нужны на обеспечение лекарствами пациентов с гиперхолестеринемией (высокий уровень жиров или холестерина в крови, ведет к сужению или закупорке артерий) и артериальной гипертензией (стойкое повышение кровяного давления выше допустимого уровня).

Уточняется, что увеличение финансирования позволит сохранить жизни более 1,2 млн человек.

«Профилактика артериальной гипертензии должна стать приоритетным направлением для расширения программы борьбы с ССЗ», — подчеркивается в письме Всероссийского союза пациентов.

Сопредседатель ВСП Юрий Жулев сказал «Известиям», что в первую очередь нужно выделить около 7 млрд рублей на лекарственное обеспечение 235 тыс. пациентов с артериальной гипертензией и хронической болезнью почек. По его словам, это позволит предотвращать ежегодно почти 5 тыс. смертей среди трудоспособного населения.

С ним согласилась доцент кафедры общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова Ольга Ризаханова. Она отметила, что повышенное артериальное давление остается главным фактором риска развития инфарктов и инсультов.

По данным ВСП, артериальная гипертензия обуславливает ежегодный экономический ущерб более чем в 870 млрд рублей.

