Боли менее: пациенты-сердечники просят 45 млрд на лекарства

На обеспечение лекарствами людей с заболеваниями сердца в России требуется дополнительно 45,3 млрд рублей на три года, подсчитал Всероссийский союз пациентов (ВСП). Сейчас на это период планируется примерно 34 млрд. Увеличение финансирования позволит сохранить жизни более миллиона человек, утверждают в союзе. О том, какова ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями в стране и на что необходимы дополнительные средства, — в материале «Известий».

Сколько не хватает на лечение болезней сердца

Увеличить финансирование федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» более чем на 45 млрд рублей на ближайшие три года попросил Всероссийский союз пациентов. Такое обращение организация направила в комитет Госдумы по охране здоровья, документ есть в распоряжении «Известий».

Дополнительные средства необходимы на обеспечение лекарствами пациентов с гиперхолестеринемией (высокий уровень жиров или холестерина в крови, ведет к сужению или закупорке артерий) и артериальной гипертензией (стойкое повышение кровяного давления выше допустимого уровня). Сейчас таких пациентов могут обеспечивать из региональных бюджетов либо же они покупают препараты за свой счет.

Сейчас в федеральный проект по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями входит шесть категорий пациентов «очень высокого сердечно-сосудистого риска». К ним относятся например, люди, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, страдающие ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью. Кроме того, из федеральных средств обеспечиваются люди, которые перенесли аортокоронарное шунтирование или ангиопластику коронарных артерий со стентированием.

На финансирование федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 2026–2028 годы заложено около 34 млрд рублей — по 11,3 млрд рублей в год. Аналогичную сумму заложили в 2025 году.

Согласно письму ВСП, на обеспечение препаратами в 2026–2028 годах пациентов с тяжелой гиперхолестеринемией необходимо 1,8 млрд рублей, на больных с артериальной гипертензией и хронической болезнью почек — почти 7 млрд рублей, с артериальной гипертензией и хронической сердечной недостаточностью — 22,9 млрд рублей. Кроме того, почти 14 млрд рублей нужны для пациентов с артериальной гипертензией и фибрилляцией предсердий.

Увеличение финансирования позволит сохранить жизни 1,25 млн пациентов с этими заболеваниями, где 5,2 тыс. случаев приходится на больных гиперхолестеринемией, остальные — на людей с артериальной гипертензией, уточняется в письме пациентской организации.

«На протяжении 2024–2025 годов проводилась большая экспертная работа по формированию сценариев дальнейшего расширения программы, что жизненно необходимо для тысяч пациентов. Тем не менее при планировании финансирования не учтены дополнительные средства, необходимые для поддержки пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — подчеркивается в обращении ВСП.

Федеральный проект по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями доказал свою эффективность, сказал «Известиям» сопредседатель ВСП Юрий Жулев. Но, по его словам, важно не останавливаться на достигнутом.

Сколько в России людей с ССЗ

Более 30 млн россиян страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а смертность от болезней системы кровообращения по-прежнему занимает лидирующие позиции в общей структуре смертности, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минздрава. При этом там отметили, что комплексный подход к лечению обеспечил снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

«За 2019–2024 годы 653 сосудистых центра оснащены более чем 28,8 тыс. единиц современного медицинского оборудования, в том числе 670 единицами «тяжелого» оборудования. К нему относятся, например, компьютерные и магнитно-резонансные томографы, ангиографы, — уточнили в пресс-службе Минздрава. — В регионах начиная с 2021 года ежегодно актуализировались порядки маршрутизации пациентов при сердечно-сосудистых заболеваниях».

Обновление материально технической базы и оптимизация маршрутизации, позволили обеспечить высокий уровень доступности и качества оказываемой медицинской помощи, в том числе при обострениях сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнули в пресс-службе Минздрава.

Там также напомнили, что с 2020 года пациенты, перенесшие сердечно-сосудистые катастрофы или операции на сердце, обеспечиваются лекарствами в рамках федерального проекта. За 2020–2024 годы препараты в амбулаторных условиях получили бесплатно более 2,5 млн пациентов. В результате число повторных инфарктов миокарда снизилось на 39%.

Главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов отметил, что в течение двух лет пациенты с острыми формами ишемической болезни сердца получают специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь — в сети региональных сосудистых центров и отделений, а после инфаркта миокарда и инсульта получают бесплатное лекарственное обеспечение. Это, по его словам, позволило снизить смертность от инфаркта миокарда в 2020–2024 годах на 17%, а от ишемической болезни сердца — на 26%.

Как просят расширить программу

Именно профилактика артериальной гипертензии должна стать приоритетным направлением для расширения программы борьбы с ССЗ, отмечается в письме Всероссийского союза пациентов.

«Распространенность артериальной гипертензии в России составляет около 7,6 млн пациентов среди людей трудоспособного возраста. Наличие заболевания увеливает риск развития инсульта, инфаркта миокарда, хронической сердечной недостаточности и терминальной болезни почек. При этом оно остается единственной социально значимой нозологией, где отсутствует льготное лекарственное обеспечение пациентов по факту заболевания», — отмечается в письме пациентской организации.

Расширение проекта на пациентов с тяжелой артериальной гипертензией и сочетанными заболеваниями позволит спасать почти 20 тыс. жизней ежегодно, заявили в ВСП.

В первую очередь следует проинвестировать около 7 млрд рублей в лекарственное обеспечение 235 тыс. пациентов с артериальной гипертензией и хронической болезнью почек, считает Юрий Жулев. По его словам, это позволит предотвращать ежегодно почти 5 тыс. смертей среди людей трудоспособного населения.

Повышенное артериальное давление остается главным фактором риска развития инфарктов и инсультов, подтвердила «Известиям» доцент кафедры общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова Ольга Ризаханова. Она также отметила, что хроническая болезнь почек и другие сопутствующие заболевания усугубляют течение заболевания.

— Гипертония официально имеет статус социально значимого заболевания, но люди с гипертонией, связанной с преимущественным поражением почек, остаются единственными, кто не получает льготные препараты, в отличие от других групп с аналогичным статусом, — добавила эксперт. — Отсутствие адресной лекарственной поддержки для гипертоников усугубляет статистику смертности и инвалидности от сердечно-сосудистых заболеваний.

По данным ВСП, артериальная гипертензия обуславливает ежегодный экономический ущерб свыше 870 млрд рублей, что составляет 1% ВВП страны.

Увеличат ли финансирование лечения сердечников

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов поддерживает расширение финансирования федпроекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

— В стране действительно есть болезни, которые требуют дополнительных вложений. В здравоохранении никогда не бывает мало денег, — заявил он «Известиям».

Инициативу пациентов также поддержал первый зампред комитета по здравоохранению Госдумы Федот Тумусов.

— Я склонен согласиться, что выделяемых средств недостаточно, — сказал он.

При этом Сергей Леонов отметил, что важно проанализировать, где взять деньги на расширение программы.

— Если коллеги из ВСП готовы предложить решения по поиску средств для увеличения финансирования федпроекта, мы и правительство рассмотрим этот вопрос, — подчеркнул эксперт.

Как заявил первый заместитель председателя комитета Леонид Огуль, сумма в 11,3 млрд рублей в год была сформирована исходя из подробного анализа ситуации. При этом он не исключил, что размер заложенного на 2026–2028 годы финансирования по программе еще может измениться.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности в России — на них приходится почти половина всех случаев, напомнил «Известиям» врач-кардиолог и руководитель направления медицинских проектов и инноваций «Инвитро» Алексей Никитин. По словам эксперта, к смерти в первую очередь приводят гипертония, ишемическая болезнь сердца, инфаркт и инсульт.

— Сегодня в стране миллионы людей живут с этими диагнозами: артериальной гипертензией страдают около 40% взрослых, повышенный холестерин отмечается более чем у половины населения, — отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что болезни «молодеют»: повышенное давление и высокий холестерин всё чаще встречаются у людей 30–40 лет.

Основные причины их возникновения — малоподвижный образ жизни, лишний вес, избыток соли и жиров в питании, стресс, курение и наследственность, добавил Алексей Никитин.

А главный кардиолог Управления делами президента РФ и заведующий отделением неотложной кардиологии ЦКБ Управления делами президента Никита Ломакин отметил, что в мире по-прежнему каждая четвертая смерть связана с образованием тромбов.