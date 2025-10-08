Герасимов сообщил об идущих по плану Генштаба ударах по военным объектам ВСУ
Вооруженные силы (ВС) РФ наносят массированные удары по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в соответствии с планом. Об этом 7 октября сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании, в котором принимал участие президент России Владимир Путин.
«По плану Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины», — приводит его слова ТАСС.
Герасимов отметил, что приоритет при проведении данных операций отдается поражению предприятий, которые производят ракетные комплексы и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) большой дальности.
В Министерстве обороны РФ в этот же день сообщили о нанесении российскими военными в зоне проведения специальной военной операции (СВО) ударов по энергетической и транспортной инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ. Также, как добавили в ведомстве, подразделениями ВС РФ были ликвидированы пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
