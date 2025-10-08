Реклама
Герасимов сообщил об идущих по плану Генштаба ударах по военным объектам ВСУ

Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов: удары по военным объектам ВСУ идут по плану
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Вооруженные силы (ВС) РФ наносят массированные удары по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в соответствии с планом. Об этом 7 октября сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании, в котором принимал участие президент России Владимир Путин.

«По плану Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины», — приводит его слова ТАСС.

Герасимов отметил, что приоритет при проведении данных операций отдается поражению предприятий, которые производят ракетные комплексы и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) большой дальности.

«Мы поняли, что можем бить врага»
Герой России рассказал о боевом пути своего подразделения, пройденном без потерь

В Министерстве обороны РФ в этот же день сообщили о нанесении российскими военными в зоне проведения специальной военной операции (СВО) ударов по энергетической и транспортной инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ. Также, как добавили в ведомстве, подразделениями ВС РФ были ликвидированы пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

