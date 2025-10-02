В Воронежской области два дома получили повреждения при атаке беспилотников
В результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Воронежской области были повреждены два частных дома. Об этом 2 октября сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«В городском округе повреждения получили два частных дома: по одному адресу выбиты окна и дверь, в другом домовладении повреждены хозпостройки и автомобиль», — написал он в Telegram-канале.
Глава региона добавил, что в результате атак никто не пострадал.
Ранее в этот день Гусев сообщил, что в Воронежской области силами дежурных расчетов противовоздушной обороны (ПВО) было обнаружено и уничтожено более 10 украинских дронов.
