ФК «Ювентус» сыграл вничью с «Вильярреалом» в матче Лиги чемпионов

Фото: REUTERS/Pablo Morano
Итальянский футбольный клуб (ФК) «Ювентус» сыграл вничью с испанским ФК «Вильярреал» в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра состоялась 1 октября и завершилась со счетом 2:2.

Счет открыл форвард испанцев Жорж Микаутадзе.

«На 49-й минуте туринцы сравняли счет благодаря голу [защитника] Федерико Гатти, а семь минут спустя вышли вперед, отличился [нападающий] Франсишку Консейсау», — сообщил «Спорт-Экспресс».

Повторно сравнял счет полузащитник «Вильярреала» Ренату Вейга на 90-й минуте.

Фунт последней надежды: доходы европейского футбола перестали расти
Новые телевизионные «суперконтракты» европейских лиг в реальном выражении означают большие потери

Ранее в этот день ФК ПСЖ одержал победу над «Барселоной». Игра завершилась со счетом 1:2. Отмечается, что у испанцев гол оформил вингер Ферран Торрес. От французской команды мячи забили полузащитник Сенни Маюлу и нападающий Гонсалу Рамуш.

