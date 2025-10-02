«Карабах» обыграл «Копенгаген» со счетом 2:0 в Лиге чемпионов
Азербайджанский футбольный клуб (ФК) «Карабах» обыграл ФК «Копенгаген». Матч прошел 1 октября и завершился со счетом 2:0.
«Счет на 28-й минуте открыл [полузащитник] Абдулла Зубир. На 83-й преимущество <…> удвоил [полузащитник] Эммануэль Аддаи», — сообщил «Спорт-Экспресс».
Это вторая подряд победа азербайджанского футбольного клуба. До этого «Карабах» одержал победу над «Бенфикой».
Ранее в этот день ФК ПСЖ одержал победу над ФК «Барселона». Игра завершилась со счетом 1:2. Отмечается, что у испанцев гол оформил вингер Ферран Торрес. От французской команды мячи забили полузащитник Сенни Маюлу и нападающий Гонсалу Рамуш.
