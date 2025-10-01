Украинские СМИ сообщили о взрыве и отключении электричества в Днепре
В небе над Днепром (бывшее название Днепропетровск) произошла яркая вспышка, за которой последовало отключение света. Об этом 1 октября сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
«В небе Днепра была вспышка, после которой в городе начались перебои со светом», — говорится в публикации.
В Минобороны РФ ситуацию не комментировали.
Ранее, 2 июля, на Украине сообщили о взрыве в Харькове. Уточнялось, что перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.
