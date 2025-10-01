По меньшей мере 36 человек погибли при обрушении строительных лесов в Эфиопии
По меньшей мере 36 человек погибли и больше 200 пострадали в результате обвала строительных лесов в церкви в Эфиопии. Об этом 1 октября сообщила газета Le Monde.
«На церковь в Эфиопии, где проходила религиозная церемония, обрушились импровизированные строительные леса. По меньшей мере 36 человек были убиты и более 200 получили ранения», — говорится в публикации.
По данным издания, несколько паломников погибли или были ранены в момент падения деревянных строительных лесов, которые установили для отделочных работ. Отмечается, что это произошло в тот момент, когда «группа верующих посещала церковь», находящуюся в населенном пункте Арерти.
Накануне телеканал NDT сообщил, что в Индонезии обрушилось здание школы. Предварительно, 65 человек оказались под завалами. Уточняется, что инцидент произошел в исламской школе-интернате на востоке острова Ява. По меньшей мере один ученик погиб.
