Поставить на турпоток: россияне смогут поехать без визы еще в четыре страны Африки

Россияне смогут находиться до 90 дней без визы в Замбии, до 30 — в Зимбабве, Мозамбике и Эсватини. Проекты соответствующих документов находятся на рассмотрении этих стран, сообщили «Известиям» в МИД РФ. Таким образом без визы россияне смогут посещать 15 государств региона. Интерес к знакомству с Африканским континентом продолжает расти, отмечают в туриндустрии. В среднем турпоток увеличивается ежегодно в полтора-два раза, часть путешественников становятся постоянными покупателями туров. Есть ли в этих странах риски для российских граждан — в материале «Известий».

Новые направления для поездок в Африку

Сразу четыре африканские страны откроются для россиян в ближайшее время, сообщили «Известиям» в МИД РФ.

— В настоящее время прорабатывается возможность заключения двусторонних межправительственных соглашений о взаимной отмене визовых требований при краткосрочных поездках граждан с Замбией (до 90 дней), а также с Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини (до 30 дней). Проекты соответствующих документов находятся на рассмотрении иностранных партнеров. Говорить о конкретных сроках подписания соглашений пока преждевременно, — уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

Отмена виз для россиян в Замбии, Зимбабве, Мозамбике и Эсватини — это не столько повод для немедленной покупки билетов, сколько важный сигнал о том, что Африка активно выходит на мировой туристический рынок, а Россия в условиях геополитической изоляции становится для нее желанным партнером, считает эксперт РСТ, генеральный директор VCP Travel Михаил Абасов. По его мнению, для стран Африканского континента — это возможность привлечь новых туристов, а для российских туроператоров — это способ диверсифицировать пакет предложений.

Однако с этими направлениями для туризма есть свои сложности, одна из них — долгие перелеты. Пока что у России нет прямого авиасообщения с этими африканскими странами, поэтому, к примеру, дорога до столицы Замбии займет в среднем более суток, туристам придется сделать как минимум две пересадки. Билет в одну сторону обойдется примерно в 60 тыс. рублей. Столько же будет стоить и проезд до столицы Зимбабве, Хараре, из Москвы. На путь уйдет более 16 часов.

Сложнее ситуация обстоит с Мозамбиком и Эсватини. Добираться до Мапуту из Москвы туристам придется с двумя пересадками в Абу-Даби и Йоханнесбурге, в ЮАР предстоит задержаться на сутки. Такой сложный маршрут без багажа в одну сторону обойдется в среднем в 50 тыс. рублей. Цены на билеты до Эсвантини варьируются от 70 тыс. до 200 тыс. рублей. На дорогу с двумя пересадками придется заложить как минимум 22 часа.

— Безвиз решил лишь одну, прикладную проблему, остались системные. Инфраструктура не везде развита на высоком уровне. Долгий перелет с пересадками лишь первое испытание, внутри стран туристов ждут сложности с трансферами, неразвитость общественного транспорта и дороги, которые сами по себе могут стать аттракционом. Что касается сервиса, то выбор отелей высокого класса ограничен, особенно в Зимбабве и Эсватини. Инфраструктура для пляжного отдыха в Мозамбике развита лишь точечно, — продолжает Абасов.

Среди сложностей также языковой и информационный барьер. В странах практически нет говорящих на нашем языке гидов, а в русскоязычном интернете пока недостаточно информации для самостоятельных путешествий.

— Относительная безопасность в туристических зонах — не синоним полного спокойствия. Нужно избегать определенных районов, следить за вещами и быть осмотрительным. Медицинские риски — отдельная тема: малярия в Эсватини, необходимость специальных прививок в Мозамбике требуют серьезной подготовки и дополнительных затрат, — говорит Абасов.

Замбия, Зимбабве, Мозамбик и Эсватини — скорее направления для небольшого круга путешественников — тех, кого не пугают долгие перелеты и спартанские условия ради водопада Виктория, сафари в почти нетронутой природе или аутентичных культурных ритуалов Эсватини.

— Если говорить о туристическом потенциале этих четырех стран, то бесспорным лидером выглядит Замбия. Она предлагает наиболее сбалансированный и развитый продукт: здесь находится знаменитый водопад Виктория, одни из лучших в Африке парков для пешего сафари (Южная Луангва) и достаточно развитая инфраструктура. На втором месте расположилась Зимбабве, которая делит с Замбией водопад Виктория и обладает величественными руинами Большого Зимбабве, хотя ее туристическая сфера всё еще восстанавливается. Мозамбик — это нишевое и дорогое направление для ценителей пляжного отдыха и дайвинга на архипелаге Базаруто, а Эсватини интереснее всего посещать как культурное дополнение к поездке в соседние страны, — добавил в беседе с «Известиями» эксперт РСТ, коммерческий директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Валерий Бритаус.

Куда уже можно поехать без визы

Сейчас для россиян без визы доступно посещение 11 африканских стран. До 90 дней соотечественники могут находиться в Марокко, Намибии, Тунисе и ЮАР, до 60 — в Кабо-Верде и Маврикии, до 30 — в Анголе, Ботсване, Малави и на Сейшельских островах, до 15 дней разрешено путешествовать по Сан-Томе и Принсипи.

Учитывая сложности с получением виз для поездок в страны ЕС, африканское направление в последние годы становится более известным, отмечают эксперты. Кроме традиционно популярного среди россиян Египта и Туниса, интерес вызывают также путешествия по Танзании, Кении и ЮАР.

Туроператоры констатируют, что по сравнению с прошлым годом продажи сафари-туров в ЮАР выросли на 18%, в Кению — на 25%, Танзанию – на 16%. В 2024 году российский турпоток в Кению и Танзанию вырос более чем на 2 тыс. человек. Такой тип отдыха преимущественно выбирают семьи и компании друзей.

— Каждый год прирост африканских направлений составляет полтора-два раза. Люди становятся постоянными клиентами африканских направлений. Посетив Кению, они в следующей поездке хотят посетить Танзанию, Занзибар. Посетив Восточную Африку, люди едут в Южную, дальше выбирают Мозамбик, Мадагаскар, Намибию, Ботсвану и Замбию. Пандемия показала, что лучше искать для отпуска направления, где люди не ходят толпами, а где есть возможность уединиться с природой, чего не хватает жителям мегаполисов, — говорит «Известиям» соруководитель комитета по выездному туризму РСТ, генеральный директор туроператора «Арт Тур» Дмитрий Арутюнов.

Кроме этого, в африканских странах по-доброму относятся к российским туристам, утверждает он. Тем не менее важно понимать менталитет и нюансы, связанные с безопасностью. В этой связи эксперты рекомендуют для первого знакомства с Африкой выбирать организованные туры.

Но у этого направления есть существенные сложности. Главные из них — высокая стоимость качественных туров и сафари, сложная логистика с обязательными пересадками (прямых рейсов из России нет), необходимость сделать специальные прививки, а также сохраняющиеся стереотипы о безопасности. Несмотря на эти барьеры, Африка продолжает набирать популярность, предлагая уникальную аутентичность и природные богатства, которые все больше ценятся российскими туристами.