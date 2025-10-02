Давние счета: 706 тыс. россиян смогут разом забрать пенсионные накопления в 2026-м

В следующем году свыше 700 тыс. россиян смогут единоразово получить пенсионные накопления, следует из проекта бюджета Соцфонда («Известия» его изучили). Речь идет о взносах, замороженных с 2014-го. Право на выплаты получат женщины 55 лет и мужчины 60 лет. Забрать средства можно, если их сумма не превышает установленный порог — в 2026-м он вырастет до 440 тыс. рублей, подсчитали эксперты. Однако средний размер таких выплат заметно ниже из-за разницы в зарплатах и отчислениях — около 68 тыс. рублей. Как будут меняться выплаты и какое влияние это окажет на бюджет Соцфонда — в материале «Известий».

Кому положена накопительная пенсия в РФ

В следующем году 706 тыс. человек смогут получить свои пенсионные накопления разом. Размер такой выплаты будет зависеть от суммы денег на специальном счете, но в среднем в РФ она составит 68 тыс. рублей в 2026-м. Такие данные приводятся в материалах к проекту бюджета Соцфонда (СФР) на 2026–2028 годы («Известия» их изучили). Редакция направила запрос в фонд.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Пенсионные накопления формировались у россиян, за которых с 2002 по 2013 год работодатели перечисляли 6% из зарплаты на лицевые счета сотрудников. С 2014-го действует мораторий, известный как заморозка накопительной части пенсии, — компании больше не могут делать такие взносы, все средства идут только в систему страховых (обычных) пенсий.

Сформированные накопления продолжают инвестироваться, поэтому суммы на лицевых счетах граждан растут. Получить их могут по заявлению мужчины с 60 лет, женщины — с 55, то есть раньше возраста выхода на пенсию (65 и 60 лет соответственно).

Справка «Известий» В России, помимо накопительной, есть также страховая и государственная пенсии (человек может получать их все). Первая назначается большинству граждан по старости — для нее нужно иметь трудовой стаж (также выдают по инвалидности и потере кормильца). Вторая — для особых категорий граждан (например, военных, космонавтов, участников Великой Отечественной войны), а также тех, у кого нет страховых выплат.

Пенсионные накопления могут быть назначены в виде:

1) единовременной выплаты;

2) накопительной пенсии, которая выплачивается ежемесячно бессрочно (по сути, это доплата к страховой по старости) — в 2026-м в среднем она составит 1,6 тыс., ее, по данным проекта бюджета СФР, получат 153 тыс. человек;

3) срочной пенсионной выплаты, которая начисляется ежемесячными равными платежами во время периода, который определяет сам гражданин, но не менее 10 лет (в среднем будет равна 3 тыс., в 2026-м ее назначат 41 тыс. россиян).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Чаще всего гражданам назначают именно единовременную выплату. Получить все средства сразу могут те, у кого расчетный размер накопительной части пенсии на момент обращения не превышает 10% прожиточного минимума пенсионеров (ПМП). Порядок такой: сумма на счете человека делится на период дожития — условный срок жизни после выхода на пенсию (в 2026 году это 270 месяцев, или 22,5 года). Итоговое значение сопоставляется с 10% ПМП. В 2026-м он составит 16,3 тыс. рублей, соответственно, порог — 1,6 тыс. Если расчет выходит меньше этой суммы, человек имеет право забрать накопления полностью.

При этом забрать все средства разом могут те, у кого баланс на счете не превышает установленного лимита. В 2025-м он равен 412 тыс. рублей, писали ранее «Известия». В следующем году порог может вырасти до 440 тыс., оценил старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок. Его расчет такой: ожидаемый период выплаты пенсии — 270 месяцев, прожиточный минимум пенсионера — 16,3 тыс. Следовательно, предельная сумма для единовременной выдачи: 16,3 × 10% × 270 = 440 тыс.

Как вырастут разовые выплаты пенсионных накоплений

В дальнейшем средний размер единовременной выплаты будет расти. Согласно проекту бюджета СФР, в 2027 году она почти удвоится (с 68 тыс. в 2026-м) и достигнет 119 тыс. рублей, а в 2028-м немного сократится — до 114 тыс. При этом число граждан, которые смогут забрать накопления разом, уменьшится примерно на четверть: до 593 тыс. человек в 2027-м и 574 тыс. — в 2028-м.

Сокращение числа получателей в 2027 году связано с тем, что у граждан средний объем накоплений становится выше, пояснил Виктор Ляшок из Президентской академии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

При этом увеличение средней суммы выплат может быть связано с тем, что в 2027 году право на получение накопительной пенсии получат граждане с более крупными резервами. Дополнительно верхнюю границу повышают рост прожиточного минимума и индексация параметров, отметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. На динамику также влияют рост зарплат в 2000-х, возможность использовать материнский капитал для формирования пенсии и доходность от инвестирования накоплений, добавила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.

— Средний показатель формируется исходя из всех значений, а в России велика дифференциация зарплат, а значит, и размеров накопительных пенсий, которые от них зависят. Если сравнить максимальные суммы в Москве или ЯНАО, где традиционно высокие доходы и, соответственно, отчисления плюс действовали корпоративные программы дополнительного пенсионного страхования, со средними значениями по регионам с низкими взносами, разница становится очевидной, — пояснила профессор.

При этом выплата в 68 тыс. хоть и не выглядит крупной на фоне высокой инфляции, но всё же станет заметной поддержкой: она в 2,5 раза превышает среднюю пенсию в России и составляет около 80% средней зарплаты, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее словам, эти деньги предпенсионеры могут разместить в банке под высокий процент и получать дополнительный доход либо направить их на повседневные нужды и лечение.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Для работающих граждан предусмотрена возможность перевести пенсионные накопления в программу долгосрочных сбережений, запущенную Минфином и ЦБ в 2024 году. Это выгодно: накопительную часть можно использовать как первоначальный взнос, вложения софинансирует государство, а также доступен налоговый вычет, напомнила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

— Во многих странах накопительная система обеспечивает значительную часть будущей пенсии, так как граждане формируют ее в течение всей трудовой жизни. В России же пока такими механизмами пользуется лишь небольшая доля работающих, — добавила она.

На единовременные выплаты пенсионных накоплений из бюджета Соцфонда в 2026 году предусмотрено 48 млрд рублей, в 2027-м — 71 млрд, в 2028-м — 65 млрд, следует из проекта бюджета СФР. В целом на трехлетку власти закладывают профицит фонда: 338 млрд, 235 млрд и 321 млрд рублей соответственно. На положительный результат повлияют рост заработных плат и отмена пониженных страховых взносов для большинства представителей малого и среднего бизнеса с января 2026 года. Для сравнения, первую половину 2025-го фонд завершил с дефицитом 218 млрд рублей при запланированном на год минусе в 370 млрд, говорится в докладе Счетной палаты.