Генпрокуратура РФ направила в суд дело об убийстве генерала Москалика

Уголовное дело об убийстве замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика направлено в суд. Соответствующую информацию 1 октября опубликовали на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

«Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении неустановленных соучастников продолжается», — говорится в заявлении ведомства.

Подозреваемого в убийстве Москалика Ивана Кузина задержали 26 апреля, после чего он дал признательные показания. Позднее, 27 апреля, сообщалось, что Кузину предъявили обвинение в совершении террористического акта. Уточнялось, что за совершение теракта ему пообещали вознаграждение в размере $18 тыс. Тогда фигурант полностью признал вину и выразил готовность подтвердить всё изложенное на допросе в ходе проверки на месте происшествия.

26 сентября стало известно, что следствие завершило расследование уголовного дела о теракте, в результате которого погиб Москалик. По данным пресс-службы ведомства, с февраля по апрель 2025 года Кузин, который был завербован Службой безопасности Украины, подготовил взрывное устройство и установил его возле подъезда дома на бульваре Нестерова в городе Балашихе, где проживал Москалик.

