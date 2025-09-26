Реклама
Следствие завершило расследование гибели генерал-лейтенанта Москалика

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Следствие завершило расследование уголовного дела о теракте, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СК РФ).

«Уголовное дело по обвинению (Игната. — Ред.) Кузина направлено для решения вопроса о передаче в суд. В отношении иных соучастников расследование продолжается», — следует из сообщения в Telegram-канале.

По данным пресс-службы ведомства, с февраля по апрель 2025 года Кузин, который был завербован Службой безопасности Украины, подготовил взрывное устройство и установил его возле подъезда дома на бульваре Нестерова в городе Балашихе. Там проживал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ВС РФ) генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

Когда Москалик вышел из подъезда своего дома, устройство дистанционно привели в действие, в результате чего генерал-лейтенант погиб на месте происшествия. Кроме того, также было повреждено имущество 20 граждан.

Доказательства видны: обвиняемой в убийстве военкора Татарского грозит 30 лет
В суде раскрыли размер «гонорара» Дарьи Треповой за участие в теракте и другие детали преступления

Кузина задержали в субботу, 26 апреля. После он дал признательные показания.

27 апреля сообщалось, что Кузину предъявили обвинение в совершении террористического акта. Уточнялось, что за совершение теракта ему пообещали вознаграждение в размере $18 тыс. Тогда фигурант полностью признал вину и выразил готовность подтвердить всё изложенное на допросе в ходе проверки на месте происшествия.

