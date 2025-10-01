В Москве женщина упала на пути на станции метро «Краснопресненская» и погибла
Женщина упала на пути на станции метро «Краснопресненская» в Москве, в результате чего погибла. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.
«Инцидент произошел на станции метро «Краснопресненская». Женщина упала на жесткий путь», — приводит текст сообщения ТАСС.
Уточняется, что пострадавшая скончалась, по факту произошедшего проводят проверку.
Ранее, 7 июля, правоохранительные органы задержали в столице 39-летнюю женщину, которая толкнула своего знакомого на рельсы в метро. Уточнялось, что мужчина не получил серьезных повреждений, поскольку полицейским удалось быстро поднять его на платформу 40-летнего пострадавшего.
