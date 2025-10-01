Реклама
Прямой эфир
Спорт
Сорокин стал рекордсменом «Нью-Йорк Айлендерс» по матчам «на ноль» в НХЛ
Общество
Юрист предупредил о тюремном сроке за публикацию чужих личных данных
Мир
CNN сообщил о травмировании Мадуро и его жены при его похищении
Мир
FT сообщила о намерении двух компаний США выкупить активы «Лукойла»
Общество
В четырех аэропортах на юге России сняли ограничения
Мир
В Иране опровергли сообщения о захвате протестующими Малекшахи и Абданана
Мир
Politico сообщила о отказе США подписать декларации по безопасности для Украины
Мир
Политолог указал на невозможность размещения сил ЕС на Украине без согласия РФ
Мир
Мерц потребовал от Зеленского прекратить бегство украинцев в Европу
Мир
Reuters заявило об угрозах США убийством главе МВД Венесуэлы
Мир
Три рейса из Москвы не смогли сесть в Бухаре и Термезе из-за тумана
Общество
Власти назвали причину ограничения мобильного интернета на Камчатке
Мир
В Британии сообщили о слежке авиации Европы за российским танкером Marinera
Мир
Туадера назвал успешной работу российских инструкторов в ЦАР
Общество
В Госдуме напомнили об индексации материнского капитала в феврале
Общество
Минюст разработает закон о сборе биометрии у подозреваемых без их согласия
Мир
Президент ЦАР рассказал о борьбе страны со всеми формами неоколониализма

Мужчина в Мюнхене застрелил своего отца и ранил мать

0
EN
Фото: Global Look Press/IMAGO/www.imago-images.de
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В результате бытовой ссоры в Мюнхене мужчина застрелил своего отца и ранил мать. Об этом 1 октября сообщила газета Bild.

«Мужчина поджег дом своего детства на севере Мюнхена. Он застрелил своего отца и ранил свою мать», — говорится в материале.

По предварительным данным, на основе письма, поступившего в полицию, причиной инцидента стал спор о наследстве.

Задушил ради проигрывателя: убийство москвички раскрыто 48 лет спустя
Обвиняемый пенсионер в последние десятилетия вел жизнь примерного семьянина в Омске

О пожаре в доме из-за ссоры в Мюнхене стало известно ранее в этот день. Сообщалось об одном погибшем, в здании также были обнаружены взрывные устройства.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026