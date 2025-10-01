Мужчина в Мюнхене застрелил своего отца и ранил мать
В результате бытовой ссоры в Мюнхене мужчина застрелил своего отца и ранил мать. Об этом 1 октября сообщила газета Bild.
«Мужчина поджег дом своего детства на севере Мюнхена. Он застрелил своего отца и ранил свою мать», — говорится в материале.
По предварительным данным, на основе письма, поступившего в полицию, причиной инцидента стал спор о наследстве.
О пожаре в доме из-за ссоры в Мюнхене стало известно ранее в этот день. Сообщалось об одном погибшем, в здании также были обнаружены взрывные устройства.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ