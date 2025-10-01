В результате поджога дома после ссоры в Мюнхене погиб один человек
В Мюнхене в результате поджога жилого дома во время семейного конфликта погиб человек. Об этом 1 октября сообщила полиция города.
«По имеющимся на данный момент данным, жилой дом был умышленно подожжен в ходе семейного конфликта. Найденный пострадавший впоследствии скончался. Еще один человек пропал без вести, но опасности не представляет», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X (бывш. Twitter).
В здании также были обнаружены взрывные устройства, для обезвреживания которых на место происшествия были вызваны спецподразделения. На месте продолжают работать экстренные службы.
