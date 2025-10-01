Орбан рассказал о последствиях членства Украины в ЕС в данный момент
Членство Украины в Европейском союзе (ЕС) сейчас будет означать войну в Европе. Такое мнение 1 октября выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Копенгагене.
«Никакого членства [Украины в ЕС], потому что членство в первую очередь будет означать, что <конфликт> придет в Европейский союз. Во-вторых, деньги из ЕС пойдут на Украину», — заявил Орбан, его слова приводит новостной портал Origo
Кроме того, венгерский премьер-министр отметил, что от него никто не требовал прекратить закупки российской нефти, и подчеркнул, что альтернативы топливу из России нет.
«Венгрия — суверенная страна», — добавил он.
Глава канцелярии, премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш 25 сентября заявил, что поведение Киева не соответствует статусу кандидата в члены Евросоюза. Он сказал, что Украина недостойна быть членом ЕС, так как ставит под угрозу энергетическую безопасность государств сообщества подрывом газопровода «Северный поток».
Позднее, 29 сентября, Орбан сообщил, что Украина не является суверенным государством. По его словам, если западные государства перестанут финансировать Украину, для страны «всё будет кончено».
