Лавров подтвердил готовность РФ продолжить поддержку Южной Осетии

Россия продолжит помогать Цхинвалу в обеспечении безопасности, стабильности и устойчивого развития. Об этом 1 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с коллегой из Южной Осетии Ахсаром Джиоевым.

«Южная Осетия — близкий друг и союзник России, и мы будем продолжать помогать ей в обеспечении безопасности, стабильности и устойчивого развития», — рассказал он.

По словам Лаврова, укрепление международных позиций республики, а также информирование мировой общественности о событиях 2008 года и последующих лет, имеют особое значение. Он подчеркнул важность внешних контактов современной Южной Осетии для ее развития.

Министр также считает, что Южная Осетия демонстрирует стабильное развитие, с ростом ВВП на 27,5% за последние пять лет и увеличением внешней торговли на 14,5%. В стране активно реализуются важные инфраструктурные проекты. Лавров также сообщил, что при российском содействии разрабатывается новая госпрограмма социально-экономического развития Южной Осетии на 2026–2030 годы, которая придаст импульс дальнейшему раскрытию экономического потенциала республики.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников 20 сентября на Первом международном экономическом форуме в Цхинвале рассказал, что Россия и Южная Осетия активно и планово развивают сотрудничество, формируя совместную программу планов на период 2026–2030 годов. Он также отметил, что в текущем году межправкомиссия зафиксировала полное выполнение дорожной карты по интеграции таможенного законодательства.

